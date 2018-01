Uudet Eloisa ikä -verkkosivut esittelevät hiotut vanhustyön helmet

Uudistettu Eloisaika.fi -verkkosivusto esittelee Eloisa ikä -avustusohjelmassa kehitettyjen toimintamallien parhaimmistoa, eloisia helmiä. Helmien lisäksi sivustolle on koottu keskeiset dokumentit Eloisa ikä -tutkimuksesta ja ohjelmassa tuotetuista materiaaleista.

Kuuden ohjelmavuoden aikana 31 järjestön hankekokonaisuus ennätti tuottaa lukuisia uudenlaisia menetelmiä ikäihmisten kanssa tehtävään työhön ja ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen.



Eloisat helmet ovat selkeästi kuvattuja käytännön esimerkkejä ohjelmassa toimiviksi testatuista menetelmistä ja malleista. Ne on ryhmitelty yhdeksän teeman mukaan: 1) kulttuuri ja luovuus, 2) digitaalinen osallisuus, 3) vapaaehtoistoiminta, 4) kohtaamisen areenat, 5) muistityö, 6) maaseutu, 7) mielen hyvinvointi, 8) moninaisuus ja yhdenvertaisuus ja 9) etsivä ja löytävä vanhustyö.



– Monet ohjelmatyössä kehitetyistä hyvistä käytännöistä on toteutettu yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa, kertoo ohjelmakoordinaattori Katja Helo Vanhustyön keskusliitosta. Ja onhan se niin, että olemassa oleva yhteistyö luo pohjaa vahvalle kumppanuudelle, jota ikäihmisten palvelujen ja toimintojen toteutuksessa tulevaisuudessa tarvitaan. Nyt nämä eloisat menetelmät eli helmet ovat vapaasti hyödynnettävissä ja koko maan laajuisesti. Niihin kannattaa tutustua myös tulevaa soteuudistusta ajatellen, kannustaa Katja Helo.



Sivustoa voi hyödyntää kuka tahansa, mutta sisältöä suunnitellessa kohderyhminä on ajateltu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, opiskelijoita, päättäjiä ja virkamiehiä sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita eläkeläisiä, jotka haluavat lisätä omaa toimijuuttaan omalla asuinalueellaan.

Nyt julkaistu verkkopalvelu on toteutettu avoimen lähdekoodin ProcessWire-sisällönhallintajärjestelmällä.



Monipuolista materiaalia ja eloisan monikanavaista viestintää



Eloisaika.fi -sivuston Materiaalit -osio tuo esiin ohjelmatyön laajan viestinnän artikkeleista videoihin.



– Ohjelmakauden aikana eloisat hankkeet tulivat monille alan ammattilaisille tutuiksi oranssinvärisistä materiaaleista tapahtumissa, lehtijutuissa ja esineviestinnässä.

Materiaalit -osion sisältöä täydennetään vielä lähiviikkojen aikana, kertoo viestintäkoordinaattori Tiina Hailla ja pyytääkin sivuston kävijöitä ehdottamaan, mitä eloisaa aineistoa kannattaisi lisätä sivustolle.

– Ainakin kuva eloisan oranssista 3D-tulostetusta lehmästä, jolla osallistuttiin Suomen ensimmäiseen lehmäparaatiin, voisi olla hauska lisäys.Toki kuvia löytyy jo nyt runsaasti esimerkiksi uutisarkistosta, sillä siellä ovat kaikki ohjelmakauden aikana Eloisaikä.fi:ssä julkaistut noin 150 uutista. Oranssi höyhenpuuhka vilahtaa varmaan jossakin; jos ei kuvissa, niin ainakin Materiaalit-osioon linkitetyissä Eloisien YouTube- ja Issuu-kanavien sisällöissä. Materiaalit-osiosta on myös linkitys Innokylään, jossa Eloisat ovat olleet aktiivisia koko ohjelmakauden ajan, Hailla kertoo.



Eloisan some-kanavista ainakin Issuu ja YouTube säilyvät ohjelmakauden päätyttyäkin, joten esimerkiksi Kalevauvan "Vanheneminen on ihanaa!" ja Oulun Seudun Muistiyhdistyksen eloisan hanketyöntekijä Maaret Meriläisen "Välitä" -laulu ovat jatkossakin kuunneltavissa.



Eloisaan vanhustyön keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #eloisaikä.

Eloisa ikä on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen ohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Ohjelmaa on toteutettu vuosina 2012–2017 yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa, josta käsin on koordinoitu hankkeiden kehittämistyötä ja annettu asiantuntija-apua.