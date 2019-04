Uudet EU-säännöt väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi

Uudet EU-säännöt tarjoavat paremman suojan väärinkäytösten ilmiantajille, jotka ovat työympäristössään saaneet tietoa laittomasta tai harmillisesta toiminnasta.

Mepit hyväksyivät tiistaina uudet EU:n laajuiset säännöt väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi äänin 591 puolesta, 29 vastaan, 33 tyhjää. Säännöt kattavat useamman alan: julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, rahanpesun, tuote- ja liikenneturvallisuuden, ydinvoimaturvallisuuden, kansanterveyden, kuluttajansuojan ja tietosuojan.



Turvalliset ilmoituskanavat



Uusilla säännöillä taataan, että tiedot laittomuuksista voi ilmoittaa organisaation sisäisesti, suoraan kansallisille viranomaisille tai vastaavalle EU-instituutiolle tai -virastolle. Näin voidaan varmistua väärinkäytösten ilmiantajien turvallisuudesta ja siitä, että tieto säilyy luottamuksellisena.



Myös julkisesti väärinkäytöksen ilmoittanutta ilmiantajaa suojellaan tilanteissa, joissa ilmoitus väärinkäytöksestä sovittuja ilmoituskanavia pitkin ei johda asianmukaisiin toimiin, tai ilmiantaja uskoo yhteiskunnan edun olevan välittömässä vaarassa tai vastatoimien vaaraan.



Suojakeinot kostotoimia vastaan



Uusissa säännöissä kielletään kostotoimet ja suojataan väärinkäytösten ilmiantajia kostotoimilta, kuten erottamiselta, alentamiselta tai pelottelulta. Lisäksi säännöillä suojataan väärinkäytösten ilmiantajien avustajia kuten työkavereita tai sukulaisia.



Jäsenmaiden pitää varmistaa, että väärinkäytösten ilmiantajille on tarjolla ilmaiseksi kattavaa ja riippumatonta tietoa, neuvoja menettelyistä sekä apua oikeudellisiin menettelyihin. Lisäksi ilmiantajilla tulisi oikeudellisten menettelyjen aikana olla mahdollisuus saada taloudellista ja psykologista apua, mikäli he kokevat sen tarpeelliseksi.



Kommentti



Esittelijä Virginie Rozière (S&D, Ranska) sanoi: Viimeaikaiset skandaalit kuten LuxLeaks, Panaman paperit ja Football Leaks ovat osoittaneet väärinkäytösten ilmiantajien epävarman tilanteen. Parlamentti on osoittanut tällä äänestyksellä, että se on kuunnellut kansalaisia ja ajanut tiukkoja sääntöjä, joilla taataan kansalaisten ja väärinkäytösten ilmiantajien turvallisuus.”



Seuraavaksi



Neuvoston pitää nyt hyväksyä uudet säännöt. Sen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä.



Taustatietoa



Viimeaikaiset skandaalit LuxLeaks-tapauksesta Panaman papereihin ovat osoittaneet väärinkäytösten ilmiantajien paljastuksien merkityksen, kun pyritään estämään yhteiskunnalle haitallisia EU-lain rikkomuksia.



Tällä hetkellä kymmenen EU-maata (Ranska, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Malta, Alankomaat, Slovakia, Ruotsi ja Britannia) tarjoavat kattavan oikeusturvan väärinkäytösten ilmiantajille. Muissa EU-maissa suojellaan vain tiettyjä työntekijäryhmiä tai tiettyjen alojen työntekijöitä.