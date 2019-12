Uudet Helmet-haasteet on julkaistu maanantaina 30.12. klo 12

Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen lukuhaasteeseen voi osallistua nyt kuudennen kerran. Sen lisäksi voi Helmet-kirjastojen tuella ja FB-ryhmiin osallistumalla rikastuttaa elämäänsä myös musiikkihaasteella, peli- ja elokuvahaasteella.

Helmet-lukuhaaste sai alkunsa vuonna 2015, ja se on pyörähtänyt käyntiin nyt jo kuudennen kerran. Lukuhaaste on leikkimielinen, koko vuoden kestävä lukuprojekti, joka tarjoaa 50 erilaista tapaa valita uutta luettavaa. Vuoden 2020 lukuhaasteessa mm. eksytään, kirjoitetaan kirjeitä ja luetaan saamelaista kirjallisuutta.

Haasteperheeseen kuuluu nykyään lukuhaasteen lisäksi viisi muutakin haastetta:

Helmet-lukuhaaste - 50 kohdan kirjallisuushaaste

Pieni Helmet-lukuhaaste - 25 kohdan kirjallisuushaaste, joka on suunnattu erityisesti lapsille

Helmet-musahaaste - 50 kohdan musiikkihaaste, jossa kannustetaan kuuntelemaan erilaista musiikkia

Helmet-pelihaaste - 24 kohdan haaste, jossa pelataan erilaisia pelejä

Helmet-elokuvahaaste - 50 kohdan elokuvahaaste

Pieni Helmet-elokuvahaaste - 25 kohdan elokuvahaaste, joka on suunnattu erityisesti lapsille

Haasteisiin voi tarttua kuka tahansa. Ne kannustavat etsimään uutta ja kokemaan iloisia yllätyksiä kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien parissa.





Helmet-lukuhaaste ja Pieni Helmet-lukuhaaste

Helmet-lukuhaaste: www.helmet.fi/lukuhaaste

Pieni Helmet-lukuhaaste: www.helmet.fi/pienilukuhaaste

Helmet-lukuhaaste on 50 kohdan lista erilaisia hauskoja ja haastavia tapoja valita itselleen lukemista vuoden aikana. Pieneen Helmet-lukuhaasteeseen on valittu 25 erityisesti lapsille ja nuorille sopivaa haastekohtaa, jotka löytyvät myös “isosta” haasteesta. Kaikki haastekohdat on muotoiltu osallistujien ehdotusten pohjalta.

Itsenäisesti tehtävän lukuprojektin lisäksi Helmet-lukuhaaste on myös elävä verkkoyhteisö ja Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/helmetlukuhaaste/

Lukuhaasteet ovat saatavilla suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Eri kieliversiot löydät esimerkiksi, kun vaihdat Helmet-sivujen kieltä lukuhaasteartikkelissa.



Lisätietoja Helmet-lukuhaasteesta:

Riikka Utriainen, riikka.utriainen@espoo.fi

Iina Soininen, iina.soininen@hel.fi

Lisätietoja Pienestä Helmet-lukuhaasteesta:

Maru Peltonen, marjukka.peltonen@espoo.fi

Helmet-musahaaste: www.helmet.fi/musahaaste

Helmet-musahaaste pyörähtää vuodenvaihteessa käyntiin nyt jo kolmannen kerran. Edellisten vuosien lailla luvassa on 50 tapaa valita uutta kuunneltavaa läpi vuoden. Mukana on haastekohtia niin levyihin, artisteihin, säveltäjiin kuin musiikin eri tyylilajeihin liittyen. Haaste myös kannustaa kokeilemaan omia rajojaan musiikin kuuntelijana.

Musahaasteen osallistujat ja siitä kiinnostuneet kirjastolaiset voivat keskustella eri haastekohdista musahaasteen omassa Facebook-ryhmässä:

https://www.facebook.com/groups/138722470005254/

Ryhmässä on käyty keskustelua kuunnellusta musiikista ja joskus myös haaste itsessään on herättänyt keskustelua. Kirjastohenkilökunta kertoo viikottain ryhmässä levy- ja kuunteluvinkkejä kaikkiin haastekohtiin liittyen.

Helmet-musahaaste julkaistaan suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Eri kieliversiot löydät esimerkiksi, kun vaihdat Helmet-sivujen kieltä musahaasteartikkelissa.



Lisätietoja musahaasteesta:

Marko Forsten, marko.forsten@espoo.fi

Jarkko Nuutila, jarkko.nuutila@kauniainen.fi

Helmet-pelihaaste

Helmet-pelihaaste: www.helmet.fi/pelihaaste

Helmet-pelihaasteessa saa haastaa itseään 24 erilaisen pelihaasteen avulla vuonna 2020 jo toista kertaa. Pelihaaste haastaa osallistujat pelaamaan vuoden aikana 24 peliä. Haasteeseen voi osallistua millaisilla peleillä tahansa, ja se antaa ideoita etsiä pelattavaa uusia näkökulmia hyödyntäen.

Muiden haasteiden tapaan myös pelihaasteelle on oma Facebook-ryhmänsä: https://www.facebook.com/groups/helmetpelihaaste

Ryhmässä osallistujat voivat kysyä ideoita ja ehdotuksia ja jakaa pelikokemuksiaan. Samalla kirjastojen peliasiantuntijat ovat läsnä auttamassa, kun sopiva peli on vielä hakusessa. Pelihaasteeseen liittyviä päivityksiä voi sosiaalisessa mediassa jakaa tunnisteella #pelihelmet.

Helmet-pelihaaste julkaistaan suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Eri kieliversiot löydät esimerkiksi, kun vaihdat Helmet-sivujen kieltä pelihaasteartikkelissa.

Lisätietoja pelihaasteesta:

Heikki Marjomaa, heikki.marjomaa@hel.fi





Helmet-elokuvahaaste ja Pieni Helmet-elokuvahaaste

Elokuvahaaste Helmetissä: www.helmet.fi/elokuvahaaste

Helmet-elokuvahaaste haastaa katsomaan elokuvia oman turvallisen alueen ulkopuolelta. Haaste järjestetään nyt toista kertaa. Haastekohdat on tänä vuonna tehty osittain yhteistyössä haasteen Facebook-ryhmän kanssa: https://www.facebook.com/groups/2344229459143817/

Facebookissa keskustellaan ja jaetaan elokuvavinkkejä ja kaikki halukkaat ovat erittäin tervetulleita mukaan ryhmään. Perjantaisin Helmetin Facebook-sivuilla jaetaan viikon elokuvavinkki.

Elokuvahaaste on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Eri kieliversiot löydät esimerkiksi, kun vaihdat Helmet-sivujen kieltä haasteartikkelissa.

Pieni Helmet-elokuvahaaste järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Siinä on 25 kohtaa ja sen voivat suorittaa niin lapset, perheet, koululuokat kuin myös lyhyempää elokuvahaastetta kaipaavat aikuiset. Pientä elokuvahaastetta on tehty yhteistyössä Koulukinon kanssa.

Lisätietoja elokuvahaasteesta:

Niina Holm niina.holm@hel.fi

Siina Tiuraniemi siina.tiuraniemi@hel.fi

Lisätietoja pienestä Helmet-elokuvahaasteesta:

Sini Helminen sini.helminen@hel.fi