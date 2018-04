Uudet HelsinkiGym-ohjeet ja opastusvideot kannustavat kuntoiluun Pirkkolan ulkokuntosalilla

Alsarah & The Nubatones yhdistää perinteen ja biitit Savoy-teatterissa 10.4.2018 15:54 | Tiedote

Alsarah & The Nubatones tuo 19. huhtikuuta Savoy-teatteriin maailmanmusiikin grooveja biittejä. Sudanilainen laulaja Alsarah uusintaa nuubialaista musiikkia, ja siinä kuuluvat sekä itäisen että pohjoisen Afrikan vaikutteet. Paitsi tradition ja modernin äärelle, konsertti vie kuulijat myös sudanilaisen popmusiikin kultaisille 70-80 -luvuille. "Alsarah, the new star of Nubian pop." THE GUARDIAN "Creating something fresh yet timeless" SONGLINES Alsarah & the Nubatones -kokoonpano on julkaissut kaksi kokopitkää albumia, Silt (2014) sekä Manara (2016). Kokoonpano syntyi 2010 New Yorkissa Alsarahin ja lyömäsoittaja Rami El-Aasserin jakaessa kokemuksiaan 1970-luvun poliittisista nuubialaislauluista ja kansainvälisistä musiikkivaikutteista. Yhtyeen teksteihin tuovat syvyyttä laulaja-lauluntekijä Alsarah'n omakohtaiset pakolaiskokemukset. Savoy-teatterin konsertti on yhtyeen ensivierailu Suomessa. SavoyWORLD: Alsarah & The Nubatones to 19.4. klo 19.00 Savoy-teatterissa Voice: Alsarah Bass/Trump