Uudet linjat EU:n ja Intian huippukokoukseen - Euroopan parlamentti vaatii ihmisoikeuksia ja ilmastotoimia, esittelijänä Alviina Alametsä

Euroopan parlamentti hyväksyi tällä viikolla suosituksensa EU:n ja Intian yhteistyölle. Mietinnön esittelijänä toimi suomalainen europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.). Euroopan parlamentti vaatii tiiviimpää yhteistyötä EU:n ja Intian välille ilmastonmuutoksen torjumisessa, ihmisoikeuksien vahvistamisessa sekä rauhan edistämisessä.

Euroopan parlamentti äänesti tänään suosituksistaan EU:n ja Intian yhteistyölle ennen 8. toukokuuta järjestettävää EU:n ja Intian johtajien kokousta. Suositukset hyväksyttiin äänin 594 puolesta, 34 vastaan ja 63 tyhjää.

“Intialla ja EU:lla on maailman suurimpina demokratioina valtavat mahdollisuudet toimia luonnon, rauhan, ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. Lisäksi tarvitaan solidaarisuutta. Intia on auttanut läpi pandemian muita maita lääkkeillä ja rokotteilla, mutta nyt maa on itse joutunut vakavan koronakriisin keskelle. EU:n tulee tarjota nopeasti apuaan tässä tilanteessa”, sanoo raportin esittelijä, Vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä.

Parlamentti esittää raportissa huolensa Intian ihmisoikeuksien tilasta, kuten kansalaisyhteiskunnan tilan kaventumisesta, naisten ja tyttöjen sekä vähemmistöjen oikeuksista sekä journalistien ja ihmisoikeuspuolustajien turvallisuudesta.

“Läheisten yhteistyökumppanien välillä avointa ja kehittävää dialogia on käytävä myös hankalista aiheista”, Alametsä jatkaa.

“Koko maailman kannalta on myös oleellista, kuinka hyvin maanosamme onnistuvat torjumaan ilmastokriisiä. Eräinä maailman suurimmista päästöjen aiheuttajista Intian ja EU:n on aika korjata tilanne, ja toteuttaa Pariisin ilmastosopimus. Parlamentti esittää, että EU ja Intia sitoutuvat yhdessä paljon määrätietoisempaan ilmastodiplomatiaan, eli edistämään päästöjen laskemista koko maailmassa”, Alametsä kertoo.

”Tämä on ensimmäinen kerta lähes viiteen vuoteen, kun Euroopan parlamentti on muodostanut linjansa moniin Intiaa koskeviin kysymyksiin. Intia on valtava ja merkittävä maa, ja yhteistyössämme on paljon kehitettävää”, Alametsä kommentoi.

