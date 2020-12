Uudet luonto- ja karttaopasteet innostavat liikkumaan Vanhankaupunginlahdella

Helsingin sydämessä sijaitseva Vanhankaupunginlahti on suositumpi luontokohde kuin koskaan. Lammassaaren esteettömällä lankkupolulla kulkee keskimäärin 570 ihmistä joka päivä, ja vuoden 2020 kävijämäärät yltävät noin 200 000 vierailuun. Vanhankaupunginlahdella on 14 lintujenkatselupaikkaa: lintutorneja, lintulavoja ja piilokoju. Alueen opastukseen on nyt saatu kaivattu päivitys.

Uusittu karttaopaste Purolahden risteyksessä. Kuva: Tuomas Lahti.

Vanhankaupunginlahtea ympäröiville sisääntuloreiteille on asennettu kahdeksan uutta kartallista alueopastetta. Uusien karttaopasteiden myötä aluetta ja sen monipuolisia retkeilymahdollisuuksia on helpompi hahmottaa. Kivinokkaan on sijoitettu myös kaksi pienempää karttaopastaulua, jotka selkiyttävät luonnonsuojelualueen rajoja vesillä liikkuville. Karttaopasteiden lisäksi Vanhankaupunginlahdelle on pystytetty neljätoista uutta luonto-opastaulua. Opastaulut tuovat luontotietoa näkyväksi ja innostavat luonnon havainnointiin esittelemällä alueen lajistoa ja erityispiirteitä. Opastaulujen laatimiseen (tekstit ja valokuvat) ovat osallistuneet ympäristöpalveluiden luontoasiantuntijat ja alueella pitkään liikkuneet luontokonkarit: Eero Haapanen, Tomi Muukkonen ja Sami Kiema. Opastaulujen piirroskuvituksista vastaavat Jari Kostet, Olga Veselovskaya ja Vappu Ormio. Vanhankaupunginlahdella tapahtuu myös vuonna 2021 “Suomen luonnon monimuotoisuutta turvaavan Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksen turvin alueella jatketaan luonnonhoitotöitä, asennetaan vesi- ja lokkilinnuille pesimälauttoja sekä rakennetaan uusia luonnontarkkailurakenteita”, kertoo ympäristötarkastaja Tuomas Lahti. Vanhankaupunginlahteen voi tutustua myös verkkosivulla citynature.eu. Sivusto toimii kätevänä mobiilioppaana, joka johdattaa yhteentoista muuhunkin helsinkiläiseen luontokohteeseen. Uusien luonto-opasteiden paikat tullaan päivittämään mobiilioppaan kartalle. Vanhankaupunginlahden luontoelämysten lisäksi vinkkejä Helsingin luonnossa liikkumiseen ja retkikohteisiin voi napata pdf-muodossa julkaistusta Lumoava Helsinki –200 luontoelämystä -kirjasta.

Kuvat Uusittu karttaopaste Purolahden risteyksessä. Kuva: Tuomas Lahti. Lataa Lahopuun elämää -luonto-opaste Majavakallion juurella. Kuva: Tuomas Lahti. Lataa Pieniä nisäkkäitä -luonto-opaste Rajakallion lähellä. Kuva: Tuomas Lahti. Lataa Opasteet kartalla. Kartta: Tuomas Lahti. Lataa

