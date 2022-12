Uudet metsänhoidon suositukset auttavat metsänomistajia tekemään ilmastokestävämpiä ratkaisuja

Ilmastoasiat näkyvät yhä vahvemmin suomalaisessa metsänhoidon arkipäivässä. Uutta on varsinkin hiilenkierron huomiointi: kuinka metsät sitovat, vapauttavat ja varastoivat hiiltä.

– Vastaava suuri muutos oli luonnonhoidon keinojen laajamittainen käyttöönotto noin 30 vuotta sitten. Luonnon monimuotoisuus on myös ilmastokestävyyden ytimessä. Elinvoimaiset ja terveet metsät pärjäävät parhaiten muuttuvassa ilmastossa, kertoo toimitusjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

Metsänhoidon suosituksiin on nyt koottu uusinta tutkittua tietoa ilmastonmuutoksesta metsien näkökulmasta: kuinka se vaikuttaa olosuhteisiin, kasvuun ja riskeihin. Käytännönläheiset neuvot auttavat tekemään metsänkasvatuksessa pitkän tähtäimen ratkaisuja.

Ilmastonmuutoksen hillintään voi valita oman päälinjan

Metsänomistajia kannustetaan valitsemaan omiin arvoihin ja metsiin sopivat painotukset ilmastonmuutoksen hillintään. Vaihtoehtoina esitellään hiilen kerryttäminen tuotteisiin tai metsään sekä tasapainomalli, jossa otetaan vahvemmin huomioon myös muita tavoitteita, kuten talous, luonto ja metsien virkistyskäyttö. Painotukset voivat vaihdella eri metsätiloilla tai metsiköissä. Riskin hajauttaminen kannattaa.

Suometsien hoidossa ilmastokestävyys on erityisen tärkeää. Suometsissä hiilivarasto on valtaosin maaperässä ja ilmasto- ja vesistöpäästöjen hallinta korostuu. Sopivilla kohteilla jatkuva kasvatus tarjoaa hyötyjä niin ilmastolle kuin vesiensuojeluun. Toimenpidesuosituksia on uudistettu sekä jaksolliseen että jatkuvaan kasvatukseen. Myös soiden ennallistaminen on kuvattu entistä kattavammin.

Tarjolla keinoja metsien hiilinielujen ja hiilivaraston kasvattamiseen

Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen on tarjolla tuttuja keinoja uudella tiedolla päivitettynä. Nopea ja laadukas metsänuudistaminen, metsänjalostuksen hyödyntäminen, sekametsien tavoittelu, harvennuksista huolehtiminen ja lannoitusten käyttö ovat puuraaka-aineen tuottamista tukevia metsänhoidon ratkaisuja.

Vaihtoehtona metsien hiilensidonnan ja hiilivaraston nopeaan kasvattamiseen esitetään myös hakkuumääristä tinkiminen. Menettelyn paras hyöty saadaan kohteista, jotka ovat puuntuotannon kannalta haastavia.

Kiertoajan pidentäminen sopivalla kohteella hakkuita siirtämällä tarjoaa uuden keinon lisätä metsän hiilivarastoa. Joutoalueita metsittämällä voidaan lisätä niiden hiilensidontaa. Metsityksen parhaat käytännöt ja toimenpideketjut on kuvattu suosituksissa. Myös metsien suojelusta on uusi artikkeli.

– Metsänhoidon suositukset esittelevät keinoja, joilla metsänomistaja voi vahvistaa puuston hiilinielua ja kasvattaa metsän hiilivarastoa niin, että hän saa puistaan myös hakkuutuloja. Tavoitteet täytyy yhteensovittaa metsätilan tasolla, sillä kaikkea ei voi saada kerralla, toteaa metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä

Luontaiset häiriöt ovat osa metsän normaalia elämää. Ilmastonmuutos tuo kuitenkin mukanaan kasvavan metsätuhoriskin. Puustotuhojen torjuntaan ja niistä toipumiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

– Metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehtimisen tulisi olla jokaisen metsänomistajan ensisijainen metsänhoidollinen tavoite, sanoo metsänhoidon ilmastoasiantuntija Tiina Törmänen Tapiosta.

Metsän puulajiston monipuolistaminen on tärkeä keino ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Etenkin kuivumaan altis kuusi hyötyy rauduskoivuista ja männyistä sekapuina. Nykyiset taimet ovat 2070-luvun metsä. Metsänomistajan on syytä varautua jo tämän päivän toimilla muuttuvaan ilmastoon.

Lisätietoja

Tapiossa lisätietoja antaa metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo, kalle.vanhatalo@tapio.fi, 029 432 6067.

Koostesivu uusista metsänhoidon suosituksista: Metsanhoidonsuositukset.fi, Ilmastokestävä metsänhoito

Infolehtiseen on tiivistetty ilmastokestävyys metsänomistajan näkökulmasta, mm. Neljä tekoa metsäsi hyvinvointiin muuttuvassa ilmastossa: Ilmastokestävä metsänhoito (pdf)

Tallenne ja esitysaineistot: Ratkaisuja ilmastokestävään metsänhoitoon, metsänhoidon suositusten tuloswebinaari 13.12.2022

Metsänhoidon suositukset tiivistävät tutkitun tiedon ja käytännön kokemukset vaihtoehdoiksi metsien kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne valmistellaan laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Työtä koordinoi Tapio ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Ilmastokestävän metsänhoidon suositusten uudistaminen 2020–22 oli osa kansallisen metsästrategian toteutusta ja maankäyttösektorin ilmastoratkaisuja.

