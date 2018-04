Uudet Nokia-puhelimet tulevat myyntiin Suomessa tänään

Tänään Suomessa myyntiin tulevat Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus ja uusi Nokia 6 tarjoavat kuluttajille korkeaa laatua, kestävyyttä ja luotettavuutta. Nokia 8 Siroccon suositeltu vähittäismyyntihinta on 749 euroa, Nokia 7 plussan 399 euroa ja Nokia 6:n 299 euroa.

Helsinki 19.4.2018 – Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus ja uudistettu Nokia 6 ovat osa Android One -perhettä.

Näissä malleissa on tarjolla ja niihin päivitetään säännöllisesti uusimpia innovatiivisia toimintoja ja sovelluksia sekä Googlen korkeimman tason turvallisuusominaisuudet. Tarjolla on puhdas, älykäs ja aina ajan tasalla oleva Android-käyttökokemus.

”Kuluttajat ovat olleet erittäin kiinnostuneista uusista malleistamme jo ennakkomyynnin aikana. Nokia 8 Sirocco on suunniteltu oikeaa elämää varten – se on luotettava ja kestää kovempaakin menoa”, toteaa HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela. ”Kompaktissa Nokia 8 Siroccossa on uusi ja paras kameramme, Pro Camera -toiminto manuaalisäätöineen ja kaksipuolinen kuvaus. Niillä tallennat vauhdikkaan viikonlopun ja tavallisen arjen tapahtumat helposti ja kristallinkirkkaasti.”

Nokia 7 plus on täydellinen puhelin viihteen kuluttamiseen ja tehokkaaseen työskentelyyn. Sen tarkka 6 tuuman 18:9 Full HD+ -näyttö, muotoilu ja ominaisuudet on suunniteltu sisällön tuottamiseen, ja tehokkaan virrankäytön ansiosta sen akku kestää jopa kaksi päivää.

Nokia 7 plus -puhelimessa on erittäin hyvät kamerat. Kuvalaadun ja tarkkuuden takaavat ensisijainen 12 megapikselin takakamera ZEISS-optiikalla sekä toissijainen, myös ZEISS-optiikalla varustettiu 13 megapikselin teleobjektiivi, jossa on kaksinkertainen optinen zoom. Uutuuspuhelimessa on myös 16 megapikselin etukamera, jossa on muun muassa erinomaiset hämäräkuvausominaisuudet.

Uusi Nokia 6 pohjautuu suosittuun edeltäjäänsä, mutta sen aiempaa pienempään runkoon on pakattu entistä enemmän suorituskykyä: se on 60 % nopeampi kuin edeltäjänsä. Puhelimessa on ZEISS-optiikkaa, USB-C-pikalataus sekä aiempaa tehokkaampi näytön koko suhteessa laitteen runkoon. Qualcomm® Snapdragon™ 630 -mobiilialustan ansiosta uusi Nokia 6 toimii nopeasti ja sujuvasti, ja sen akku kestää koko päivän. Uudistetun Nokia 6:n tarkkuustyöstetty alumiinirunko on tehty kestämään arkielämän lujaa kulutusta.

Uusissa puhelimissa on Android Oreo™ -käyttöjärjestelmä, joten käytössä ovat aina uusimmat ominaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi sovellusten moniajossa näppärä kuva-kuvassa-toiminto; Android Instant Apps, joka auttaa löytämään uusia sovelluksia ja käyttämään niitä mahdollisimman vaivattomasti; 60 uutta upeaa emojia sekä akun kestoa maksimoivat ominaisuudet, kuten taustalla toimivien sovellusten määrän rajoitus.

Puhdasta Androidia käyttävien Nokia-älypuhelinten käyttöliittymää ei ole tarpeettomasti muokattu eikä siinä ole akkua kuluttavia ja puhelinta hidastavia taustaprosesseja. Uusissa puhelinmalleissa on vain vähän esiasennettuja sovelluksia, joten käytössä on enemmän tallennustilaa.

Vahva markkinointikampanja

HMD Global panostaa uutuuslaitteidensa myyntikampanjoihin vahvalla ja elämänläheisellä otteella. Uuden kampanjan filmi-ja kuvamaailma kertoo hienon, arkisen tarinan, johon on helppo samaistua. Samalla kampanja nostaa upean laitteen näyttävästi esiin.

Nokia-puhelinten Maailmanvalloittajia Suomessa ovat tietokirjailija Lenita Airisto, poplaulaja Isac Elliot, valokuvaaja Veikko Kähkönen ja koripalloilija Lauri Markkanen, jotka jakavat omissa kanavissaan Nokia-laitteiden avulla kuvattuja hetkiä urastaan ja elämästään. Tarinoihin voi tutustua myös täällä. HMD Global järjestää kuluttajille suunnatun tapahtuman lauantaina 28.4. Helsingissä yhdessä Maailmanvalloittajien kanssa. Lisää tietoa tapahtumasta saa ensi viikolla seuraamalla Suomen Nokiamobile-Facebook-sivua.

Nokia 8 Siroccon, Nokia 7 plussan ja Nokia 6:n kampanjat ovat vahvasti näkyvillä kevään ja kesän aikana sekä perinteisissä kanavissa kuten printtimainonnassa, TV:ssä ja useissa digi- ja somekanavissa

Lisätiedot:

Ossi Korpela

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

p. 050 482 4109

ossi.korpela@hmdglobal.com

