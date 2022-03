Uudet professorit esittäytyvät Oulun yliopistossa juhlaluennoilla

Mikroyritysten ja työpaikkojen määrä nousi ensimmäisenä koronavuonna – Oulun yliopiston mikroyritysten tilastokatsaus vuosilta 2013–2020 julkaistu 28.2.2022 11:58:47 EET | Tiedote

Suomessa aktiivisesti toiminnassa olevista yrityksistä 92,4 % on alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Tuoreen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysten tilastokatsauksen (MY Tilastot) mukaan mikroyritysten ja niissä olevien työpaikkojen määrä nousi koronavuonna 2020. Katsauksessa tarkastellaan Tilastokeskuksen yritystasoisia rekisteritietoja vähintään puolen vuoden toiminnan ja 11968 € liikevaihdon rajauksella. Aktiivisen toiminnan aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten suhde on positiivinen lähinnä suurilla kaupunkiseuduilla ja osin Lapissa.