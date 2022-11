Uudet professorit esittäytyvät Oulun yliopistossa tiistaina 29.11.

Uusien professorien juhlaluennot on perinteinen akateeminen juhla, jossa vastikään tehtäviinsä valitut professorit esittäytyvät tiedeyhteisölle, sidosryhmilleen sekä suurelle yleisölle. Juhlaluentoja järjestetään Oulun yliopistossa kahdesti lukuvuodessa.

Tämänkertaisessa tilaisuudessa esiintyy kuusi uutta professoria kolmesta eri tiedekunnasta eli kasvatustieteiden tiedekunnasta, luonnontieteellisestä tiedekunnasta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Tilaisuuden avaa tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, minkä jälkeen tiedekuntien dekaanit esittelevät uudet professorit kuulijoille. Kukin professori kertoo alastaan yleistajuisella luennolla, jonka kesto on noin 10 minuuttia.

Ohjelma:

Professori Hanna Järvenoja, kasvatustiede, Motivaatio ja tunteiden säätely oppimisessa

Professori Riikka Mononen, erityispedagogiikka, Matemaattiset oppimisvaikeudet

Professori Heikki Helanterä, evoluutiobiologia ja genomiikka, Elämän sosiaalisuus

Professori Anna Maria Pirttilä, molekulaariset kasvi-mikrobivuorovaikutukset, Kasvimikrobit hyvinvointimme taustalla

Professori Tero Päivärinta, empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa, Digitaalisten palveluiden kehittäminen ihmisen näkökulmasta: hallinnon osaoptimoinnista ekosysteemitason innovaatioihin

Professor Premanandana Rajatheva, Wireless Communications Engineering, Path to 6G – from research and industry to society

Juhlaluentotilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin. Tilaisuutta voi seurata myös YouTubessa. Tervetuloa!

Katso tarkempi ohjelma.