Uudet professorit kertovat tutkimuksestaan 29.11.

Tervetuloa kuulemaan yleistajuisia luentoja muun muassa lohien puberteetista, Venäjän poliittisesta tilanteesta sekä siitä, kuinka prosessioikeutta palvelumuotoillaan.

Helsingin yliopiston 16 uutta professoria kertoo tiiviisti ja yleistajuisesti omien tieteenalojensa keskeisistä kysymyksistä keskiviikkona 29. marraskuuta.



Uusien professorien tervetuliaisluennot keskiviikkona 29.11. klo 14.00 alkaen Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Aleksanterinkatu 5). Yksittäinen luento kestää 20 minuuttia.



Ennen luentoa tiedekunnan dekaani tai varadekaani esittelee professorin. Luennot pidetään neljässä salissa yliopiston päärakennuksessa. Yleisö voi vaihtaa salia taukojen aikana. Kello 16.00 alkaa juhlasalissa tervetuliaisjuhla.



Luentoja on mahdollista seurata myös suorina videolähetyksinä. Ohjelmaan ja professoreihin voi tutustua osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/uudet-professorit

Uudet professorit ja heidän luentojensa aiheet



Professori Jari Arokoski, fysiatria: Fysiatri – toimintakyvyn ja kuntoutuksen moniosaaja



Professori Mona Forsskåhl, Nordiska språk: Om hur språkvetenskap kan främja samförstånd?



Professori Vladimir Gel’man, Russian politics: Agency Matters: Explaining Post-Soviet Political Regime Dynamics



Professori Pan Hui, computer science: Mobile Augmented Reality: Blessing or Curse?



Professori David Inglis, sociology: In Vino Veritas: What Wine Tells us About the World



Professori Peter Johansson, astrofysiikka: Galaksien synnyn numeerinen mallintaminen



Professori Krista Lagus, digitaalinen yhteiskuntatiede: Anonyymit keskustelut valaisevat yhteiskunnan kipukohtia



Professori Hartmut Lenk, Deutche sprache: Deutsche Sprache in Helsinki. Perspektiven eines geschrumpften Faches



Professori Tuula Linna, prosessioikeus: Prosessioikeus, kestävä kehitys ja palvelumuotoilu



Professori Satu Mustjoki, translationaalinen hematologia: Syöpä ja elimistön oma immunologinen puolustusjärjestelmä



Professori Ville Mustonen, bioinformatiikka: Voiko evoluutiota ennustaa?



Professori Craig Primmer: An Evolutionary Genomics Fish Tale



Professori Åsa von Schoultz, allmän statslära: Den ideala demokratin – ett medborgarperspektiv



Professori Marjaana Seppänen, socialt arbete:Utestängd från allt? Utsatthet bland äldre och rollen av gerontologiskt socialt arbete



Professori Sirpa Tenhunen, sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Antropologia ja kestävät tulevaisuudet

Professori Kim Vettenranta, solu- ja verensiirtohoidot: Kokoverestä kohdennettuun hoitoon. Soluterapian vuosikymmenet