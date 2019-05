Uudet professorit: Urheiluoikeutta, koulutuksen tasa-arvoa ja syöpärokotteen kehittämistä

Helsingin yliopiston 18 uutta professoria kertoo yleistajuisesti omien tieteenalojensa keskeisistä kysymyksistä keskiviikkona 29.5.

Ovatko kaupungit ympäristöpolitiikan keskiössä? Miten abstrakti matematiikka voi auttaa ymmärtämään luonnonilmiöitä? Miten ihmisen immuunipuolustus voidaan valjastaa syövän torjumiseen? Nyt on hyvä mahdollisuus kuulla tiivis katsaus tieteen ajankohtaisista kysymyksistä.

Helsingin yliopiston uusien professorien juhlaluennot ovat yleistajuisia, 20 minuutin johdatuksia professorien omaan tieteenalaan ja ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Luentoja voi seurata paikan päällä yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33) tai suorina videolähetyksinä. Luennot ovat kaikille avoimia.

Tutustu tarkemmin uusiin professoreihin ja päivän ohjelmaan: helsinki.fi/juhlaluennot

Uudet professorit ja heidän luentojensa aiheet

Antti Aine

Urheiluoikeuden dynamiikka

Christoph Beier

Hot and cold, young and old: the amazing dimensions of geochemistry

Vincenzo Cerullo

Dressing viruses in tumor’s clothing: welcome to the new era of cancer vaccines

Coppélie Cocq

An Ethnologist’s Temptations in the Digital Age

Teemu Hölttä

Whole-tree ecophysiology in a changing climate

Sirkku Juhola

Kaupungitko ympäristöpolitiikan keskiössä?

Kaija-Leena Kolho

Suoliston mikrobiomi ja lasten sairastavuus

Juha Kontinen

Loogikko formaalien menetelmien moniosaajana

Tuomo Kuusi

Mikroskooppisista vuorovaikutuksista makroskooppisiin ilmiöihin

Anna-Elina Lehesjoki

På jakt efter epilepsins orsaker

Susanna Lindroos-Hovinheimo

Rättens roll i samhället

Jani Lukkarinen

Abstraktia matematiikkaa luonnonilmiöiden ymmärtämiseksi

Jukka Mähönen

Osuuskuntaoikeus ja osuustoiminta

Kirsi Pyhältö

Mitä väliä tiedeyhteisön tuella on nuorelle tutkijalle tutkijan uralla?

Christopher Raymond

Navigating the multiple values of nature to guide more inclusive environmental planning and management

Auli Toom

Millaista opetuksen asiantuntijuutta tarvitsemme yliopistossa?

Frank Trentmann

Moralities of Consumption: A History

Roope Uusitalo

Koulutuksen tasa-arvo eilen, tänään ja huomenna

Voit ladata uusien professorien kuvat tästä linkistä: https://uni.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/549451/366040/fi

Yhteyshenkilö

Tapahtumatuottaja Elina Lähdeniemi

elina.lahdeniemi@helsinki.fi

p. +358 50 5560922