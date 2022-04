Uudistettu merellinen matkaopas esittelee etelärannikon nähtävyyksiä

Tapio Karttakeskuksen maaliskuussa julkaisema Saariston kätköissä on merellinen matkaopas, joka kattaa merikarttasarjojen A–D alueen. Opasta on helppo käyttää veneillessä yhdessä merikarttojen kanssa, sillä kohteiden yhteyteen on merkitty myös merikarttasarjan sivunumero. Kierresidottu kirja toimii mainiosti myös itsenäisenä teoksena, sillä monet kohteet sijaitsevat mantereen puolella tai saarissa, joihin on silta- tai lauttayhteys. Kartat ja koordinaatit helpottavat perille löytämistä.

Nähtävyyksiä on niin mantereen puolella kuin ulkosaaristossakin, sekä maalla että merenpinnan alla, kaikkiaan 501 kohdetta. Kohteiden joukossa on paljon historiallisia nähtävyyksiä, kuten merenkulkijoiden kalliokaiverruksia, sotahistoriallisia tapahtumapaikkoja sekä vanhan saaristolaiskulttuurin merkkejä. Lisäksi mukana on upeita luontokohteita, kuten hiidenkirnuja, hiekkarantoja ja tammilehtoja.

Suurimmista rannikkokaupungeista kerrotaan laajemmin, mutta kirjan pääpaino on kuitenkin pienemmissä ja helposti huomaamattomiksi jäävissä kohteissa. Kuvituksessa vuorottelevat historialliset kuvat sekä kauniit luontokohteiden valokuvat, jotka täydentävät kerrontaa ja houkuttelevat lähtemään tutustumisretkelle saaristoon.

Opas on kaivattu päivitys vuonna 2014 julkaistuun ja pitkään loppuun myytynä olleeseen teokseen. Pääosan kohteista on alun perin kerännyt useita veneilyoppaita ja veneilijän nähtävyyskirjoja kirjoittanut Kaj-Erik Löfgren.

Tuotetiedot:

Saariston kätköissä – 501 nähtävyyttä Suomenlahdelta Ahvenanmaalle

• kierresidottu, 240 s.

• 17 x 24,5 cm

• ISBN 978-952-266-731-1

• suositushinta 29 €

