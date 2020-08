Uudistettu Olympiastadion avautuu - stadion avataan toisen kerran sen historiassa

Olympiastadionilla on historiansa aikana koettu suuria hetkiä. Se on myös yhdistänyt ihmisiä, kohottanut sodanjälkeisen Suomen itsetuntoa sekä nostanut Helsingin kansainvälisesti merkittävien vierailukohteiden joukkoon. Funkkisarkkitehtuurin taidonnäyte ja paljon muuta – uudistunut Olympiastadion tarjoaa entistä enemmän yhteistä fiilistä ja elämyksellistä koettavaa.

”Olympiastadionissa tiivistyy ainutlaatuinen pala itsenäisen Suomen historiaa ja unohtumattomia hetkiä. On hienoa, että olympiakesän 1952 sydän on nyt valmiina jatkamaan niin urheilun kuin kulttuurin unohtumattomien hetkien näyttämönä. Olympiastadion on ylväs esimerkki funktionalismista. Uskon, että Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti katsoisivat ylpeydellä ja tyytyväisyydellä nyt valmistuneen perusparannuksen tulosta. Toteutetuilla parannuksilla pidämme huolta siitä, että Olympiastadion ei ole ainoastaan monumentti menneisyydestä, vaan osa suomalaisten sykähdyttävimpiä urheilu- ja kulttuurikokemuksia myös tulevaisuudessa”, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Olympiastadion avaa ovensa mittavan perusparannus- ja uudistamishankkeen jälkeen. Olympiastadion on uudistettu arkkitehtuuria kunnioittaen sekä kestäviä valintoja ja aitoa, lämmintä fiilistä vaalien. Jotta stadion vastaa kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumien vaatimuksia ja palvelee kaupunkilaisia sekä vierailijoita entistä laajemmin ympäri vuoden, on stadionia laajennettu uusilla maanalaisten tilojen kokonaisuudella.

“Olympiastadion on yksi Helsingin ikoneista. Sen mittava uudistustyö kertoo kaupunkimme sitoutumisesta omaan historiansa ja identiteettinsä vaalimiseen. Erityisesti tänä vaikeana aikana panostus tapahtumallisuuteen ja elämyksellisyyteen on tärkeää paitsi koko tapahtuma-alalle, myös kaikille helsinkiläisille. Uudistunut moderni, toiminnallinen ja kestävästi toteutettu stadion palvelee kaupunkia monin tavoin ja toimii myös kansainvälisen vetovoiman rakentajana pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Suomalaisen funktionalismin tähti ja sen uuden ajan toiminnallisuus tarjoaa elämykselliset puitteet tapahtumien toteuttamiselle. Uudistamisen jälkeen stadion on myös avoin kohtauspaikka niin paikallisille kuin matkailijoille myös tapahtumien ulkopuolella.

”Sukupolvien ajan stadionilla on eletty suurella sydämellä. Yleisöstä koettujen urheilu- ja viihde-elämysten ohella uusi stadion liikuttaa suomalaisia ja kaupunkilaisia ihan konkreettisestikin. Olympiastadionin uusiin ja uudistettuihin tiloihin avautuu kokonainen liikuntamaailma, jossa sekä seurat että yksittäiset kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan liikunnan riemusta legendaarisen urheiluinstituution tiloissa”, kertoo Stadion-säätiön puheenjohtaja Nasima Razmyar.

Olympiastadionilla on tehty myös merkittäviä valintoja ympäristön puolesta. Stadion toimii Helenin ympäristöystävällisillä energiaratkaisuilla sähkössä, lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

AVAJAISVIIKOT ELO- JA SYYSKUUSSA

Olympiastadion avataan ja vihitään käyttöön lauantaina 22. elokuuta suorassa TV-lähetyksessä. Lähetystä voi seurata Nelosella ja Ruudussa klo 19.30 alkaen.

Avajaisten jälkeen stadionilla vietetään viikon ajan avointen ovien päiviä. Stadionin torni avautuu yleisölle maanantaina 31.8. Kaikki avointen ovien päivät ja stadionin tornin vierailut toteutetaan ennakkoon lunastettavilla pääsylipuilla ja voimassa olevia yleisötilaisuuksien viranomaisohjeita noudattaen. Liput stadionille ovat lunastettavissa Lippupisteen kaikissa myyntipisteissä ja osoitteessa www.lippu.fi.

Avajaisviikot jatkuvat vielä koko syyskuun ajan, jolloin kaupunkilaiset kutsutaan liikkumaan stadionille. Olympiastadionin kenttäalueelle avataan ovet 14.-19. syyskuuta ja Helsinki Liikkuu -viikkoa stadionilla vietetään 21.-24. syyskuuta. Avajaisviikkojen aikana käynnistyvät myös stadionin tapahtumat. Olympiastadionin tapahtumatoiminnan käynnistää Kansallisen Liigan ottelu 19. elokuuta. Helsinki Design Week -tapahtuman päänäyttämönä stadion toimii 11.-13. syyskuuta.