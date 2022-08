Uudistettu opas kansallispuistoihin ja retkeilyalueille tarjoaa vinkit retkeilijöille moneen lähtöön

"Kansallispuistot tutuiksi Suomi" on kattava ja monipuolinen tietolähde retkeilijöille. Uudistetussa kirjassa on mukana kaikki Suomen 41 kansallispuistoa ja viisi valtion retkeilyaluetta. Uutena puistona mukana on vasta perustettu Sallan kansallispuisto, jonka tunnelmaa ja reittejä esitellään tekstein, kuvin ja kartoin.

Lauantaina 27.8. vietettävä Suomen luonnon päivä on erinomainen tilaisuus tutustua kansallispuistoihimme. Retkeily kansallispuistoissa kiinnostaa monenlaisia ihmisiä, ja kävijöiden joukossa on paljon uusia retkeilijöitä. Tapio Karttakeskuksen julkaisemaan kirjaan onkin uutena sisältönä koottu vinkkilistoja avuksi retkien suunnitteluun. Suositusten avulla jokaisen on helppo löytää uusia retkeilykokemuksia ja luontoelämyksiä kauniista kansallispuistoistamme. Kaikkien kansallispuistojen ja retkeilyalueiden tiedot on päivitetty vastaamaan vuoden 2022 tietoja. Retkeilyalueista mukana ovat Evo, Iso-Syöte, Ruunaa, Oulujärvi ja Kylmäluoma. Kirja antaa kiinnostavaa tietoa puistojen ja retkeilyalueiden luonnosta ja historiasta sekä retkeilyreiteistä. Yleiskartat jokaisesta alueesta helpottavat omien luontoseikkailujen suunnittelua. – Kansallispuistot ovat hyviä käyntikohteita vuodenajasta riippumatta, kertoo teoksen toinen kirjoittaja Pepe Forsberg. – Kirjasta saa vastauksia kysymyksiin minne, milloin ja miksi kansallispuistoihin kannattaa suunnata. Kansallispuistojen poluilla lukemattomia päiviä viettäneet Pepe Forsberg ja Mikko Sorsa ovat molemmat kuin kotonaan luonnossa. Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtajana työskentelevän Forsbergin perustamassa Kansallispuistot tutuiksi -Facebook-ryhmässä on jo yli 200 000 jäsentä. Mikko Sorsa tunnustautuu luonnon ja eläinten ystäväksi. Mikon kirjoituksiin saattaa toisinaan törmätä esimerkiksi ulkoilmaelämää ja luontokohteita esittelevällä Retkipaikka-sivustolla. Pyydä arvostelukappaletta ja kysy lisää! Tuotetiedot:



