Uudistunut hotelli Puijonsarvi Kuopion kesätapahtumien keskiössä. Yli viiden miljoonan euron huoneuudistus valmistui.

ABC Carwash Varkaus on avattu 4.5.2023

Uusi autonpesupaikka ABC Carwash Varkaus on avattu Varkauden Prisman mittarikentän viereen. ABC Carwash Varkaudessa on kaksi pesukaistaa, jotka ovat käytössä ympäri vuorokauden. Pesut soveltuvat henkilö- ja pakettiautoille, joiden korkeus on maks. 2,80 m ja leveys maks. 2,50 m. ABC Carwash Varkaus on ehdottomasti oman alansa ympäristövastuullisuuden edelläkävijöiden joukossa. Pesulassa on biologinen vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa biotankit ovat sijoitettuna hallin sisälle. Varkauden ABC Carwash on ensimmäinen henkilö- ja pakettiautojen rollover-autopesukoneella varustettu pesupiste Suomessa, jossa tämänkaltainen vedenkierrätysjärjestelmä on käytössä. Biotankkien sijoittamisessa sisälle pesularakennukseen saadaan biologisen vedenpuhdistusjärjestelmän olosuhteet tasaisiksi ympäri vuoden. ABC Carwasheihin tulee Prowash Oy:n toimittama biologinen vedenpuhdistusjärjestelmä, jonka ansiosta pesujen vedenkulutus voidaan minimoida. Puhdistusteknologian ja -järjestelmä perustuu biologiseen pro