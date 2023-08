Uudistunut Oluthuone Kaisla tarjoaa oman taproomin vaihtuville pienpanimoille

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Oluthuone Kaisla on ykkösvalinta erilaisten oluiden maisteluun, sillä sen olutvalikoima on suomalaisista olutravintoloista suurin: Kaislan valikoimista löytyy lähes 40 hanaolutta ja 200 pullo-olutta. Oluiden lisäksi Kaisla tarjoaa runsaan valikoiman muita juomavaihtoehtoja sekä sielukkaan uudistuneen ruokalistan erilaisten juomien kylkeen.

Kaisla yhdistää oluttaiteilijat ja oluesta nautiskelijat

Jo vuodesta 1997 mallasjuomien ystäviä palvellut Kaisla on tänä päivänä tunnettu erityisesti kattavasta kotimaisten pienpanimoiden olutvalikoimastaan sekä laadukkaasta ja asiantuntevasta asiakaspalvelustaan. Nyt Kaislassa avautuu Suomen ensimmäinen pienpanimoiden oluille tarkoitettu taproom oluthuoneen sisällä. Idea konseptiin tuli Kaislan omalta henkilökunnalta.

- Vierailijapanimoille varatun taproomin ideana on tuoda asiakkaille uutuuksia ja erikoisuuksia maisteltavaksi sekä tarjota suomalaisille pienpanimoille mahdollisuus tehdä valikoimaansa tunnetuksi legendaarisessa oluthuoneessa. Asiakkaat voivat myös ehdottaa suosikkipanimoidensa tuotteita taproomin hanoihin. Kaislassa avautuva pienpanimoiden hanatiski on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se on Kaislan henkilökunnan käsialaa, kertoo HOK-Elannon ravintolatoimialan kehityspäällikkö Nora Hasan.

Hätkähdyttävän laajasta valikoimastaan huolimatta on Kaislassa helppo löytää itselleen sopiva juomavaihtoehto, sillä apuna on Kaislan syvällisellä oluttuntemuksella varustettu henkilökunta. Uutuutena Kaislasta löytyvät myös henkilökunnan suosituskaappi sekä räätälöidyt olutmaistelulaudat, jotka ovat hyvä vaihtoehto silloin kun valinnanvaikeus iskee. Oluthuone Kaisla on suosittu ajanviettopaikka myös lautapelien ääressä. Uudistuneesta Kaislasta löytyykin nyt entistäkin kattavampi lautapelivalikoima ja laadukkaat puitteet pelailuun. Lisäksi Kaislaan kannattaa suunnata tutustumaan sen uudistettuun ruokalistaan, jolta löytyvät muun muassa kolmen juuston fonduepannu sekä levain-grillileivät erilaisilla täytteillä.

- Kaislan sielu ovat sen asiakkaat sekä henkilökunta, jotka kohtaavat olutfiilistelyn merkeissä. Siksi Kaislan uudistus on alusta loppuun suunniteltu yhdessä Kaislan oman henkilökunnan sekä asiakkaiden kanssa heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa vastaten. Uusien konseptien lisäksi Kaislan sisustus ja ruokatarjonta raikastettiin ja päivitettiin uudistuksessa tähän päivään, tuttu viihtyisä oluthuonetunnelma säilyttäen. Toivotamme kaikki oluiden ystävät sekä oluiden ystävien ystävät lämpimästi tervetulleiksi ihastumaan uudistuneeseen Kaislaan, sanoo Kaislan ravintolapäällikkö Katja Gentz.

Oluthuone Kaisla

Osoite: Vilhonkatu 4, 00100 Helsinki

Uudistettu Kaisla avataan torstaina 31.8.2023