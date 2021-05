Uudistunut Sale Hämeenkoski kasvatti valikoimaansa paikalliset tarpeet ja toiveet huomioiden

Jaa

Sale Hämeenkoski on saanut uuden, viihtyisän ja nykyaikaisen ilmeen. Myymälän valikoima kasvoi uudistuksessa esimerkiksi välipalatuotteiden ja valmisruokien osalta.

Sale Hämeenkosken uutta sävymaailmaa hallitsevat tunnelmalliset harmaa, musta ja punainen. Myymälän nykyaikainen ja harmoninen miljöö on ilahduttanut asiakkaita jo remontin aikana.

– Asiakkailta on tullut positiivista palautetta uudesta tyylikkäästä ilmeestä. Tätä uudistusta on odotettu. Etenkin uusi juomaosasto on herättänyt ihastusta, myymäläpäällikkö Laura Leppänen kertoo.

Uudet kalusteet ja panimotuotteiden opasteet tekivät juomaosastosta entistä selkeämmän. Lisäksi hedelmä- ja vihannesosasto sekä leipäosasto saivat remontissa uudet kalusteet. Myös kuivaelintarvikkeiden sekä kukkien kalusteet vaihdettiin.

– Uuden miljöön ja kalusteiden lisäksi Sale Hämeenkosken valikoimaa kasvatettiin uudistuksen yhteydessä, kertoo ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.

Valikoimaa laajennettiin muun muassa välipalatuotteissa, valmisruoissa, lastenruoissa ja panimotuotteissa. Uudistunut valikoima huomioi entistä paremmin Sale Hämeenkosken asiakaskunnan.

– Maaseutumyymälänä haluamme tarjota laajan valikoiman, joka huomioi sekä kylän vakituisten asukkaiden että mökkiläisten tarpeet, Laura Leppänen toteaa.

Sale Hämeenkoskelta löytyy myös take away -kahvipiste ja kesäpiha. Myymälän palvelutarjontaan on tulossa kesän aikana vielä yksi asiakkaiden odottama ja toivoma lisäys.

– Sale Hämeenkoski saa alkukesällä paistopisteen, Leppänen iloitsee.

Paistopisteen irtotuotteet, kuten pasteijat, ovat hänen mukaansa olleet toivottuja erityisesti kesäisin.