Uudistus toi Ryttylän Saleen odotettuja palveluita, toivetuotteita ja uuden raikkaan ilmeen

Kantahämäläinen Ryttylän Sale on uudistunut. Myymälässä on nyt nykyaikainen, yhtenäinen ja raikas ilme. Odotettu uudistus toi ryttyläläisten lähimyymälään myös paistopisteen, take away -kahvipisteen ja laajennetun valikoiman toivottuine tuotteineen.

Koko myymälän kattava uusi ilme on tuonut ryhtiä ja raikkautta Ryttylän Saleen.

Valikoima on kasvanut take away -tuotteissa, juomissa, kahvissa ja naposteltavissa. Lisäksi myymälän lehtipiste on täydentynyt uusilla julkaisuilla. Muutoksissa on huomioitu paikalliset asiakastarpeet ja -toiveet. Esimerkiksi paljon kysytyt lähituotteet löytyvät hyllyiltä helposti HämeenOmaa-merkinnän ansiosta. Myymälään tulleita asiakastoiveita toteutetaan jatkossakin mahdollisuuksien mukaan. – Myymälään saatiin uudistuksessa myös paistopiste, joka on tärkeä lisä asiakkaille, kertoo ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen. Jo hetken aikaa myymälässä ollut take away -kahvipiste on saavuttanut asiakkaiden vankkumattoman suosion. – Vakioasiakkaat käyvät hakemassa uudelta kahvipisteeltä päivittäin kahvinsa, myymäläpäällikkö Satu Ahlholm sanoo. Ryttylän Salen tarjontaa laajentaa seuraavien kuukausien ajan myös kesäpiha, josta puutarhaintoilijat saavat matkaansa pihan ja puutarhan yleisimmät tuotteet ja tarvikkeet. Koko myymälän kattava uusi ilme on tuonut ryhmäpäällikkö Lehtisen mukaan lisää ryhtiä ja raikkautta Ryttylän Saleen. Uutta tummaa värimaailmaa hallitsevat harmaa, musta ja punainen. – Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä muutokseen. Juomakalusteita on kehuttu upeiksi, ja lopputulos on hieno, hymyilee Katri Lehtinen. – Sen lisäksi, että asiakkaat ovat olleet haltioissaan, henkilökuntakin on tykännyt todella paljon uudistuneesta myymälästä! Meistä kaikista tuntuu kuin kauppa olisi aiempaa isompi, Satu Ahlholm kertoo. Hän on erityisen tyytyväinen hedelmä- ja vihannesosaston sekä leipäosaston uudistuneeseen ilmeeseen.

Koko myymälän kattava uusi ilme on tuonut ryhtiä ja raikkautta Ryttylän Saleen.