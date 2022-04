Uudistuva Huvila laajenee yleisölle avoimeksi festivaalipuistoksi

Elokuisin jo vuodesta 1995 Tokoinrantaan noussut Huvila laajenee Helsingin juhlaviikkojen ajaksi kaupunkilaisille avoimeksi festivaalipuistoksi ja vehreäksi kesäterassiksi. Puistoalueelle nykyisen Huvilan ja Ympyrätalon väliin rakentuva maksuton Huvilanranta tarjoaa mahdollisuuden viihtyä ruoan ja juoman äärellä ennen ja jälkeen konsertin tai muuten vaan.

Huvilanrannasta muodostuu viihtyisä kesäkeidas, jossa on makuelämysten lisäksi luvassa taidetta ja maksutonta ohjelmaa. Rannan läheisyyteen rakentuvalle terassialueelle nousee useita ravintolapisteitä, joiden monipuolisen ruoka- ja juomatarjonnan kuratoi elämyksellisiin ruokakokemuksiin erikoistunut Food Camp Finland. Huvilanranta on avoinna lounaalta aina myöhäiseen iltaan asti, ja ohjelmaan suunnitellaan muun muassa keskusteluita, taiteilijatapaamisia ja dj-esityksiä.

Huvilanrannan suunnittelee palkittu JKMM Arkkitehdit, ja se toteutetaan puiston nurmialueita suojaten. Samalla myös Huvilan maksullista konserttialuetta kehitetään. Huvilan läheisyyteen saadaan muun muassa lisää wc-tiloja sekä katettuja oleskelu- ja ravintola-alueita. Sisäänkäyntejä ja katsomorakenteita uudistamalla parannetaan lisäksi esteettömyyttä ja yleisövirtojen sujuvaa liikkumista.

“Huvila on Juhlaviikkojen ainoa oma esityspaikka, joka on vuosikymmenien saatossa muodostunut festivaalin symboliksi ja Helsingin elokuiseksi maamerkiksi. Arkkitehti Roy Mänttärin suunnittelemat rakenteet ansaitsevat päivityksen kerran 30 vuodessa”, sanoo Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula. “Uudistuksen avulla on mahdollista palvella yhä useampia helsinkiläisiä ja vastata entistä paremmin vuosien varrella kasvaneisiin odotuksiin konserteista kokonaisvaltaisina elämyksinä.”

Huvilan ensi viikolla julkaistavan konserttisarjan avaa Taylor Mac

Juhlaviikkojen entistä pidempi festivaaliperiodi tuo Huvilaan peräti 24:n konsertti-illan kattauksen. Konserttisarjan 12. elokuuta avaava Taylor Mac tuo Tokoinrantaan jotain aivan uutta, kun A 24-Decade History of Popular Music – Abridged valtaa lavan kahdeksi illaksi. Pulitzer-ehdokkaaksikin nostetun teatterintekijän ja aktivistin dragperinteestä ammentava kolmetuntinen show kuljettaa silmiäavaavalle musiikilliselle matkalle halki Yhdysvaltojen historian kansalaisoikeuksien näkökulmasta.

Juhlaviikkojen ja Huvilan koko ohjelma julkistetaan osoitteessa helsinkifestival.fi ja liput tulevat myyntiin torstaina 21. huhtikuuta.



Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneina toimivat Helsingin Sanomat ja Elisa, sponsorina Accenture ja palvelukumppaneina Akun tehdas, Hasan & Partners, Heku, Marski by Scandic, PunaMusta ja Renault.