Uudistuva Wihuri Metro-tukku avaa Helsingin Konepajalle ravintolatukkujen lippulaivan

Yli 120 vuotta suomalaista ruokakulttuuria edistänyt Wihuri Metro-tukku uudistaa ravintolatukkunsa ja panostaa asiantuntevaan palveluun sekä digitaalisiin kanaviin. Uudistukset tapahtuvat portaittain vuosien 2022–2024 aikana.

Wihuri Metro-tukku avaa lisäksi Helsingin Konepaja-alueelle Vallilaan kokonaan uuden, ravintolatukkujen lippulaivan vuonna 2023. Historialliseen, valtavaan kokoonpanohalliin rakentuva lippulaivatukku tulee palvelemaan kaupungin ravintoloitsijoita sekä sijaintinsa että monipuolisen valikoimansa puolesta. Tavallisille kaupunkilaisille Konepajan lippulaivatukun kylkeen rakentuu viihtyisä ruokakulttuurikeskittymä pop-up-ravintoloineen ja ruokaan keskittyvine tapahtumineen.

“Ravintolatoimiala ja ravintoloitsijoiden tarpeet tukkuliikkeitä kohtaan ovat muuttuneet viime vuosina vauhdilla. Digitaaliset palvelukanavat ovat aikaisempaa suuremmassa asemassa, mutta myös perinteisessä kivijalassa asiakaspalvelu ja toimitusten joustavuus on erittäin tärkeää. Wihuri Metro-tukku tulee olemaan pitkän kokemuksensa ansiosta tiennäyttäjä muutoksessa olevalla tukkualalla”, kertoo Wihuri-konsernin hallituksen puheenjohtaja Antti Aarnio-Wihuri.

“Ravintolatukuilta odotetaan yhä enemmän kokonaisvaltaisuutta. Sitä, että laadukkaat tuoretuotteet, kuivatuotteet ja juomat saa yhdestä paikasta. Metro-tukku haluaa olla ravintolayrittäjän asiantunteva työpari, joka kuuntelee, opastaa, auttaa ja vastaa tarpeisiin. Tämä tulee näkymään ravintolatukkutoiminnassamme koko Suomen laajuudella entistäkin parempina palvelukokonaisuuksina”, kertoo Wihuri Metro-tukun toimialajohtaja Jukka Heinänen.

“Konepajan lippulaivatukku vastaa ravintoloitsijoiden toiveisiin ja keskittyy etenkin tuoretuotteisiin – hedelmiin ja vihanneksiin, kalaan ja lihaan sekä maahantuomiimme viineihin. Yhdessä Konepajan kokonaisuuden kanssa se tulee olemaan ruokakulttuurin keskittymä ja elävä tapahtumakeskus, jonka vaikutus säteilee ympäri Suomen ravintoloita”, kuvailee Wihuri Metro-tukun BtoB-liiketoimintajohtaja Antti Leistén.

Konepajan lippulaivatukku rakennetaan Train Factoryn omistamaan, suojeltuun kokoonpanohalliin yhteistyössä Train Factory Oy:n ja Museoviraston kanssa. Alueen muiden ravintoloiden, teattereiden ja tapahtuma- ja urheilukeskusten kanssa Konepajan alueesta on parhaillaan muodostumassa helsinkiläisten uusi olohuone.



Wihuri Metro-tukku



Wihuri Metro-tukku on yksi Suomen johtavista ravintola-alan tukkukaupoista. Wihuri-konserniin kuuluvalla, täysin perheomisteisella ja kotimaisella tukkutoimijalla on 20 000 HoReCa-alan, julkishallinnon ja vähittäis- ja huoltamokaupan asiakasta ja 15 ravintolatukkua ympäri Suomen. Toimitusmyynti kattaa koko Suomen ja metrotukku.fi palvelee verkossa. Metro-tukulla on vankka asema ravintola-alalla ja vakaa pyrkimys edistää suomalaista ruokakulttuuria ja sen arvostusta. Tästä yksi osoitus on Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut, jotka se järjestää vuosittain.