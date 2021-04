Uumen-palvelut tarjoavat hyvää oloa kokousvieraille ja matkailijoille. Pohjois-Karjalan Sokos Hotellit tarttuivat hyvinvointitrendiin.

Jaa

Uumenen tavoitteena on innostaa ihmisiä voimaan paremmin ja oivaltamaan oman hyvinvointinsa merkitys. Pohjois-Karjalan alueen Sokos Hotellien yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa kehittämät Uumen-palvelut, kuten metsäjooga ja sointukylpy, tarjoavat yritysvieraille hyvää oloa ja yhteisiä elämyksiä. Syksyllä 2021 jatkuvat myös matkailijoille suunnatut, syvemmälle hyvään oloon sukeltavat Uumen-viikonlopputapahtumat.

”Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on edelleen megatrendi. Meidän hotelleissamme, Bomballa, Kolilla ja Joensuussa, sitä tuetaan jatkossa entistä moninaisemmin tavoin. Hotelliemme uudistuvien spa- ja hyvinvointipalveluiden ohella nyt lanseerattavat Uumen-palvelut tarjoavat hyvät mahdollisuudet vieraidemme energisoimiseen ja hyvään oloon”, tuotekehittelijä Elina Holopainen Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta kertoo. ”Hyvinvoiva työntekijä jaksaa paremmin, on motivoituneempi ja suoriutuu työtehtävistään paremmin.”

”Uumen nimenä viittaa ihmissielun uumeniin ja sieltä pulppuavaan hyvään oloon. Kun voi itse hyvin, pystyy olemaan hyvä myös muille”, Holopainen jatkaa.

Tarjolla hyvinvointia lyhyistä hetkistä aina viikonlopun mittaisiin

Uumen-valikoimaan kuuluu esimerkiksi sointukylpyjä, metsä- ja viinijoogaa sekä erilaisia hyvinvointiluentoja. Ohjelmia yhdistää se, että ne sopivat kaikille ja osallistuminen on mahdollista matalalla kynnyksellä. Kansallismaisemat ja pohjoiskarjalainen luonto lisäävät Uumen-vieraiden hyvinvointia osaltaan.

Tarjolla on niin lyhyitä kuin koko viikonlopun kestäviä ohjelmia. Mutkattomin on kokouksen väliajalla vedetty rentoutusharjoitus. Ohjelmat tapahtuvat joko hotelleissa tai lähiluonnossa ja niiden hinnat vaihtelevat 17:sta vähän yli 150 euroon. Uumen-ohjelmia tarjoavat Break Sokos Hotel Bomba, Break Sokos Hotel Koli sekä Joensuun Sokos Hotellit Kimmel ja Vaakuna. Ohjelma liitetään yleensä Uumen-kokouspakettiin, joka sisältää teemaan sopivat kokoustarjoilut.

Paikalliset yrittäjät Uumen-palveluita luomassa

Palveluita tuottamaan on valittu viitisentoista pohjoiskarjalaista yrittäjää. Yoga with Minna -joogastudion Minna Hämäläinen on yksi Uumen-kumppaneista. Hämäläinen on ohjannut joogaa sivutoimisesti vuodesta 2013, ja hänen asiakkainaan on niin paikallisia yhdistyksiä kuin kansainvälisiä pörssiyrityksiä.

Hämäläinen odottaa innolla joogahetkiä Kolin ja Bomban kansallismaisemissa, siinä missä kotikaupungissaan Joensuussakin. ”Uumenelle on selkeää tilausta. Hyvinvointi kiinnostaa meistä jokaista yhä enemmän ja on hienoa, että tällaisia tuotteita tarjotaan työ- ja kokouspäivien oheen”, Hämäläinen toteaa. ”Yritysryhmän tarpeet ja toiveet kannattaa selvittää myyntivaiheessa, silloin on helppo valita sopivin Uumen-palvelu kullekin ryhmälle. Esimerkiksi ohjaamani energisoiva Power Yoga sopii loistavasti kokouspäivän alkuun.”

Kenelle Uumen-palvelut on tarkoitettu?

Kaikille, jotka haluavat voida paremmin, olla virkeämpiä, kokea työn imua ja saada aikaan enemmän.

Kokousryhmille, tyhy-ryhmille, polttariporukoille, poikkeusajan jälkeen myös hyvinvointimatkailijoille. Bomba ja Koli sopivat erityisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen. Ryhmän minimikoko on 6 henkilöä.

Syksyllä 2021 tarjolle tulee myös matkailijoillle suunnattuja Uumen-viikonlopputapahtumia.

Tiedustelut ja varaukset: myyntipalvelu puh. 020 1234 660, sales.karelia@sokoshotels.fi

Lisätiedot:

Tiina Kanninen, matkailu- ja myyntijohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, tiina.kanninen@sok.fi, p. 050 440 3385

Elina Holopainen, tuotekehittelijä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa / matkailu- ja ravitsemiskauppa, s-posti Elina.Holopainen@sok.fi, puh. 050 326 7016

Esimerkkejä Uumen-palveluista 2021 Joensuun, Bomban ja Kolin Sokos Hotelleissa:

Rentoutushetki, naurujooga, viinijooga, Seasonal Yoga, luontohetki tulen äärellä, sointukylpy, läsnäoloharjoitus, metsäjooga, metsämeditaatio, luento hyvästä unesta, luento ravinnosta, Energia Circuit

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama kuluttajaosuuskunta, joka tuottaa etuja ja palveluita omistajilleen 13 kunnan ja kaupungin alueella Pohjois-Karjalassa. PKO:lla on eri puolilla maakuntaa 128 toimipaikkaa, jotka työllistävät yli 1 400 henkilöä.

PKO:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.

PKO:n perustehtävä on tuottaa palveluja ja etuja omistajilleen sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Arvomme ovat kilpailukyky ja yhteistä hyvää.

Hotellit:

Break Sokos Hotel Bomba

Break Sokos Hotel Koli

Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu. Avautuu uudistettuna elokuussa 2021.

Original Sokos Hotel Vaakuna, Joensuu