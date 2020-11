Mielenterveystalo.fi verkkopalvelussa on julkaistu kaikille avoin Uupumuksen -omahoito-ohjelma, joka tarjoaa apua uupumuksesta toipumiseen. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena.

Uupumus on tila, jossa ihminen kokee jatkuvaa väsymystä, merkityksettömyyden tunnetta ja motivaation puutetta. Uupumus on merkki siitä, että asioille tulee tehdä jotakin, sillä uupumus voi jatkuessaan johtaa vakavampaan sairastumiseen. Jos ihminen joutuu pitkän aikaa antamaan enemmän kuin saa ja yrittää enemmän kuin mihin oikeasti on voimia, jossain vaiheessa mieli ja elimistö ei enää pysty joustavalla tavalla sopeutumaan tilanteeseen.

Uupumuksen omahoito-ohjelma tarjoaa apua uupumuksesta toipumiseen sekä käynnistämään muutokset, joiden avulla ehkäistä sen uusiutuminen.

”Uupumuksen omahoito-ohjelma sisältää tietoa uupumuksesta ja harjoituksia, joiden avulla voi elvyttää kehoa ja mieltä sekä muokata suhde kuormituksen ja palautumisen välille kestävämmäksi”, kertoo kehittämispäällikkö Reetta-Maria Roiha HUSin IT-Psykiatriasta. Omahoito-ohjelma perustuu uupumuksen hoidossa tehokkaiksi todettuihin ja tutkittuihin toimintatapoihin.​

Uupumuksen omahoito-ohjelma sopii kaikille, jotka tunnistavat olevansa uupuneita tai horjuvansa uupumuksen rajamailla. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Omahoidon kaikki sisällöt ovat hyödyllistä, mutta sitä voi käyttää myös osittain.

Uupumuksen omahoito-ohjelma löytyy kaikille kansalaisille avoimesta, maksuttomasta Mielenterveystalo.fi -nettipalvelusta.

Lisätietoa Mielenterveystalo.fi -palvelusta:

Reetta-Maria Roiha, kehittämispäällikkö, IT-Psykiatria

Puh. 050 441 5301

reetta-maria.roiha@hus.fi

Mielenterveystalo.fi on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu. Verkkopalvelusta vastaa HUS Psykiatria, yhteistyössä Manner-Suomen sairaanhoitopiirit, kolmas sektori ja potilaat. Mielenterveystalo.fi tarjoaa nopean avun mielenterveys- ja päihdeasioissa tiedon, omahoito-ohjelmien ja palveluhakujen muodossa.