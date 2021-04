Uusi Dialogi-podcast kutsuu vuoropuheluun tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta

Jaa

Miltä tuntuu, kun työelämä syrjii? Miten parannetaan nuorille suunnattuja palveluita? Miten meitä hoidetaan tulevaisuudessa? Diakonia-ammattikorkeakoulun uudessa Dialogi-podcastissa sosiaali- ja terveysalan, kirkon ja tulkkauksen alan asiantuntijat ja vieraat etsivät ratkaisuja yhteiskunnan ajankohtaisimpiin kysymyksiin.

– Podcastit ja muut äänisisällöt kasvattavat suosiotaan edelleen ja palvelevat hyvin monissa elämäntilanteissa olevien – kuten vaikkapa opiskelijoidemme – arkea. Dialogi-podcastilla halusimme tuoda alojamme koskevat kiinnostavat keskustelut myös tässä muodossa tarjolle, sanoo Diakin viestinnän asiantuntija Helka Repo.

Dialogi-podcast on osa Diakin asiantuntijaviestintää ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, johon kuuluu myös Dialogi-verkkomedia. Podcast jatkaa verkkomediassa esiin nostettuja keskustelunavauksia.

– Ammattikorkeakouluista löytyy valtavasti asiantuntemusta ja tutkimusta yhteiskunnallisesti tärkeiltä aloilta. Dialogi-podcastin ja -median avulla haluamme tehdä tätä asiantuntemusta näkyväksi ja osallistua keskusteluun siitä, minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan ja miten koulutus voi osaltaan auttaa ratkomaan kiperiä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Miten työelämä syrjii?

Dialogi-podcastin ensimmäisessä jaksossa kysytään, miltä tuntuu, kun työelämä syrjii ja miten työelämän syrjintään voidaan puuttua. Aihetta lähestytään erityisesti romani- ja maahanmuuttajavähemmistöjen näkökulmista. Keskustelijoina ovat kaupunginvaltuutettu, yhteisötyöntekijä Suldaan Said Ahmed ja Diakin asiantuntija Mertsi Ärling.

– On tärkeää puhua siitä, onko työelämämme yhtä monimuotoista kuin yhteiskuntamme on. Se on pois myös Suomelta, jos jätetään näin paljon voimavaroja eli ihmisiä, joilla olisi kykyä työllistyä ja kouluttautua, yhteiskunnan ulkopuolelle, sanoo Suldaan Said Ahmed.

Tutkimusten mukaan yli puolet romanitaustaisista on kertonut kohdanneensa syrjintää työnhaussa. Jo esimerkiksi ammattikoulujen työharjoittelupaikkojen saaminen on usein kiven alla.

– Jos edes tet-harjoitteluun ei pääse, minkälaisen haavan se luo nuoren tulevaisuudenkuvaan ja kuvaan työelämästä? Tällaisessa tilanteessa on vaikea luoda motivaatiota opiskeluun, huomauttaa Mertsi Ärling.

Minkälaisia ratkaisuja asiantuntijat ehdottavat? Kuuntele podcast-jakso!

Dialogi-podcastin jaksot kalenteriin

Podcast-sarjan kuudessa osassa pureudutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Jaksot ilmestyvät viikon välein keskiviikkoisin. Merkitse tulevat keskustelut jo kalenteriin!

Aiheet ja keskustelijat

Miltä tuntuu, kun työelämä syrjii? Keskustelijoina Suldaan Said Ahmed (kaupunginvaltuutettu, yhteisötyöntekijä) ja Mertsi Ärling (asiantuntija, Diak) (ilmestyy 21.4.)



Miten vahvistetaan moninaisuutta kirkossa? Keskustelijoina Kaisamari Hintikka (piispa, Espoon hiippakunta) ja Mikko Malkavaara (yliopettaja, Diak) (ilmestyy 28.4.)



Mitä kuuluu, nuori? Keskustelijoina Pinja ”Pinkku Pinsku” Sanaksenaho (videobloggaaja) ja Reija Paananen (asiantuntija, Diak) (ilmestyy 5.5.)



Miten meitä hoidetaan tulevaisuudessa? Keskustelijoina Lauri Kuosmanen (yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, varapuheenjohtaja, ETENE) ja Arja Suikkala (yliopettaja, Diak) (ilmestyy 12.5.)



Välittävä maailma tuleville sukupolville – ekososiaalisen yhteiskunnan mahdollisuudet? Keskustelijoina Liisa Poussa (asiantuntija, Sitra) ja Maija Kalm-Akubardia (asiantuntija, Diak) (ilmestyy 19.5.)



Miten rakennetaan viittomakielisille saavuttavampaa yhteiskuntaa? Keskustelijoina Marko Vuoriheimo eli Signmark (muusikko) ja Tiina Saarijärvi-Kivelä (lehtori, Diak) (ilmestyy 26.5.)

Löydä Dialogi-podcast

Dialogi-podcastin työryhmä

Toimittaja ja juontaja: Katja Alaja

Tuottaja: Diakin viestintäpalvelut

Tekninen tuottaja: Jaksomedia Oy