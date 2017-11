Uusi edistysaskel – digitalisaatio etenee LVI-alan yrityksissä

Espoolaisen LVI-WaBeK Oy:n keksintö mullisti logistiikan ja verkkokaupan muutama vuosi sitten. Älykkäällä ostamisella ja digitalisaatiolla oli jo silloin tärkeä rooli yrityksen kehittämässä SuperService-konseptissa. Nyt konseptin 24/7-myymälät siirtyvät Wa’Cont-”työmaatukkuina” yritysten työmaille tai varastojen pihaan. Samalla työn tuottavuus yrityksissä kasvaa.

Wa’Cont-työmaavaraston ovi aukeaa PIN-koodilla, ja ostokset tehdään reaaliaikaisesti älypuhelimella. Varaston täydennykset toimivat automaattisesti: tieto kulkee verkkokaupan tilin kautta järjestelmään, joka näkee, paljonko tavaraa kuluu varastosta. Näin se osaa myös ennakoida, milloin tarvitaan täydennyksiä.

Kun enää ei tarvita toistuvia tukkukäyntejä, asentajille jää jopa kolmannes lisää aikaa tuottavaan työhön. Perinteisellä tavalla toimittaessa asentajat saattavat käydä LVI-tukussa joka toinen päivä eli noin 10 kertaa kuukaudessa. Yksi käynti vie kahdelta mieheltä työaikaa yhteensä 4 tunnin verran. Tämä maksaa 30 euron tuntihinnan mukaan laskettuna 1200 euroa/kk. Wa’Contin voi vuokrata edullisimmillaan 80 eurolla kuukaudessa.

Wa’Cont on ainoa nettipohjainen ja mobiilisti toimiva talotekniikkatyömaiden 24/7 konttikauppa

Wa’Cont sopii kokoon katsomatta kaikentyyppisille LVI-yrityksille, ovatpa niiden alaa urakointi, huollot tai asennukset – tai vaikka kaikki.

Konttiin mahtuu laaja (300–400) valikoima tuotteita, ja sen sisältö on muokattavissa työmaiden mukaan. Kaupintavarasto-ratkaisussa on tarjolla 12 eri sisältömoduulia, jotka on kaikki tuotteistettu ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti. Myös yhdistelemällä räätälöinti on mahdollista.

Tutustu tästä: http://bit.ly/2yqGEdD