Uusi Emäkosken koulu ja vastavalmistunut piha-alue houkuttelevat oppilaita ja vapaa-ajan käyttäjiä liikkumaan myös iltaisin

Emäkosken koulu toteutettiin KVR-urakkana, ja koulun suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Rakennusliike Lapti. Rakennustyöt aloitetiin kesällä 2020, ja uusi koulu valmistui loppuvuodesta 2021. Keväällä 2022 vanha koulurakennus purettiin, ja piha-alue valmistui kesän aikana.

Nyt valmistuneita piha-alueita rytmittävät rento oleilu, aktiivisuus ja vehreys. Rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä on suuri oleskelualue. Aktiivisuuteen kannustavat piha-alueella katukoriskenttä, kiipeilyalue, kuntoilulaitteet ja urheilukenttä. Pihapiirin erikoisuus on puulajipuisto, josta löytyy yhdeksän erilaista puulajia. ”Uusi piha houkuttaa varmasti viettämään ulkovälitunteja ja mahdollistaa ryhmäytymisten ja toiminnallisten tuntien järjestämisen ulkosalla muutenkin kuin liikunnassa”, kiittelee Emäkosken koulun rehtori Mari Larikka.

Koulun piha-alueen toivotaan aktivoivan koko alueen yhteisöä liikkumaan iltaisin ja viikonloppuisin. Koulun nuorisotila yhteiskäyttötilassa sekä sisäliikuntasali ovat jo olleet aktiivisessa iltakäytössä. ”Toivomme, että alueen ja lähiympäristön asukkaat löytävät uuden pihan ja sen liikkumismahdollisuudet. Koulun sisätiloista on saatu käytön myötä hyvää palautetta. Emäkosken koulun liikuntasali mahdollistaa hienosti eri lajien treenit”, kertovat Nokian kaupungin tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala sekä rakennuttamispäällikkö Sinikka Vähämaa.

Oppilaat ovat opiskelleet uusissa koulutiloissa jo tammikuusta 2022. Uuden koulun sydän on avara keskusaula, jonka toisella puolella on ruokasali ja valoa tulvivat ikkunat sekä toisella luokkahuoneisiin vievät opinportaat. Emäkosken koulussa on yhdistetty toimivia tilaratkaisuja: koulusta löytyy perinteisiä luokkatiloja mutta myös oppimistoreja, eli käytäville luotuja työskentelytiloja vaikkapa ryhmätöitä tai vapaata opiskelua varten. Uudenlaiset tilaratkaisut mahdollistavat opetuksen järjestämisen monimuotoisemmin.

”Uusi koulu on lähtenyt toimimaan hyvin. Erityisesti oppimistorit ja keskusaula on otettu aktiivisesti opiskelukäyttöön. Oppilaiden mukaan tämä myös parantaa työskentelyrauhaa, kun luokka pystyy jakautumaan väljemmin. Taito- ja taideaineiden siipi sekä luonnontiedekerros tukevat oppiaineiden välistä yhteistyötä” kertoo rehtori Mari Larikka.

Rakennusliike Lapti on suunnitellut ja rakentanut aiemmin Nokialle myös kesällä 2021 valmistuneen Myllyhaan koulun. ”Emäkosken koulun suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitimme erityistä huomiota tilojen monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen ja viihtyisyyteen. On hienoa, miten kouluarki uudessa koulussa on lähtenyt sujuvasti käyntiin ja nyt myös piha-alue saadaan monipuoliseen käyttöön”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.