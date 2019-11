Uusi energia-alan edelläkävijäyhtiö ABB Power Grids Finland Oy käynnisti toimintansa Suomessa

ABB julkaisi viime vuoden joulukuussa suunnitelman myydä Power Grids -liiketoiminta Hitachille. Osana globaalia liiketoiminnan eriyttämistä myös Suomeen on syntynyt marraskuun alussa uusi energia-alan teknologiajohtaja: ABB Power Grids Finland käynnisti toimintansa itsenäisenä osakeyhtiönä 1.11.2019. Kauppa saatetaan loppuun arviolta ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Siihen saakka uusi yhtiö toimii edelleen 100-prosenttisesti ABB:n omistuksessa, mutta omana osakeyhtiönä.

Suunnitelma yhteisyrityksen muodostamisesta alan globaalin johtajan Hitachin kanssa osuu aikaan, jolloin energia-ala niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin on suuressa murroksessa. Maailma sähköistyy vauhdilla, ilmastonmuutos vaatii kehittämään ratkaisuja, joilla hiilidioksidikuormaa voidaan vähentää, uusiutuvan energian tuotanto kasvaa ennätystahtiin ja digitalisaatio muuttaa niin toimintatapoja kuin teknologioita. Samaan aikaan sähkön merkitys teollisuudessa, liikenteessä ja tiedon käsittelyssä kasvaa.

”Power Grids on teknologia- ja innovaatiojohtaja ja digitaalisten sähköverkkojen edelläkävijä sekä globaali markkinajohtaja vahvempien, älykkäämpien ja ympäristöystävällisempien sähköverkkojen rakentamisessa. Myös Suomessa ABB Power Grids merkitsee huipputeknologiaa yhdistettynä korkean tason erityisosaamiseen, tuote- ja ohjelmistokehitykseen sekä laajaan tuote-, järjestelmä- ja projektitarjoamaan. Meillä on myös vahva paikallinen tuotekehitys ja monilla alueilla maailmanlaajuinen vastuu kehitystyöstä ja uuden kehittämisestä. Uskomme, että kestävän energian tulevaisuus rakennetaan uraauurtavilla teknologioilla”, ABB Power Grids Finlandin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara sanoo.



ABB Power Grids -liiketoiminnan juuret ulottuvat yli 130 vuoden taakse ja se on kehittänyt vuosikymmenten saatossa lukuisia alaa mullistaneita teknologioita ja ratkaisuja. Hitachi on puolestaan globaali teknologiayhtymä, jolla on vahvat juuret Japanissa, 109 vuoden historia ja toimintaa yli 100 maassa.



Suomessa ABB Power Grids Finland valmistaa, suunnittelee, toimittaa ja kunnossapitää muuntajia ja reaktoreita, sähköverkon hallinnan ohjaus-, automaatio- ja valvontajärjestelmiä ja -projekteja sekä siirto- ja jakeluverkon ratkaisuja, kuten sähköasemakokonaisuuksia energia- ja sähköyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen ja infrastruktuurikohteisiin. Yhtiö työllistää Suomessa noin 500 ammattilaista.



Suunniteltu Power Grids -liiketoiminnan myynti Hitachille saatetaan loppuun arviolta ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Siihen saakka Power Grids toimii edelleen 100-prosenttisesti ABB:n omistuksessa. Kaupan toteuduttua ABB säilyttää 19,9 % yhteisyrityksestä vähintään 3 vuoden ajan ja Hitachi ostaa 80,1 %.



Haastattelupyynnöt: Jaana Nikkari, jaana.nikkari@fi.abb.com, p. 050 334 4627



ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teknologiajohtaja, joka edistää teollisuuden digitalisaatiota. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation, joita tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.