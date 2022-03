Uusi etätyölomailun Businessresidenssi-konsepti esittäytyy Vierumäellä 18-19.3.2022

Tietyille asioille on sosiaalista tilausta, kuten etätyölomille. Korona lanseerasi etäyön, kukaan ei enää kyseenalaista etätyönteon muotoa. Seuraava askel on se, että yhdistetään etätyö ja loma.

- Olen nähnyt huolella tehtyjä mainoskampanjoita ihanista etätyölomista ja hulppeista mökeistä luonnon kauniilla paikoilla. Niissä alustatyöntekijt pitävät etäpalavereja takkatulen ääressä villasukat jalassa. He hiihtelevät ja sauvakävelevät satumaisessa luonnossa, mutta yksin, sanoo Satu Kulokorpi Etätyölomista.

Kaverit kaupan päälle

Suuri osa yrittäjistä on yksinyrittäjiä, jotka myös etätyölomailevat yksin tai ottavat perheensä mukaan, mikäli se on mahdollista. Tosin sinkkutalouksia on Suomessa yli puolet kaikista talouksista, näistä osa on myös yrittäjiä, jotkut myös yksinyrittäjiä. Kulokorven mukaan ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento. Se haluaa kontakteja lajitoveriinsa niin vapaa-ajalla kuin liike-elämässäkin.

- Siksi lanseerasimme uuden konseptin, jossa kaverit tulevat kaupan päälle, heittää Kulokorpi. Hän on toinen Etätyloma.fi-konseptin rakentajista yhdessä viestintäalan yrittäjän Anne Lampisen kanssa.

Kulokorpi lisää, että yrittäjille jos kenelle, verkostot ovat tärkeitä. Etätyölomillamme niin Vierumäellä kuin Portugalissakin inspiroidutaan, löydetään uusia yhteistyökumppaneita ja kehitellään jopa uusia liikeideoita.

Stimuloiva ympäristö

- Vierumäki valikoitui monestakin syystä Etätyölomiemme Suomen kohteeksi. Se on lähellä pk-seutua, ja sen palvelutarjonta on erittäin laaja ja laadukas. Tärkeä valintakriteeri oli myös, että Vierumäeltä löytyi hyviä yhteistyökumppaneita kuten Holiday Club Vierumäki ja Vierumäki Golf. Heidän kanssaan on hyvä yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Teemme yhteistyössä innovatiivisia ja inspiroivia etätyölomaviikkoja sekä tapahtumia. Yhteistyötä on myös muiden alueen toimijoiden kanssa, kertoilee Kulokorpi.

Vierumäki on tunnettu monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Liikunnallisten aktiviteettien kirjo on erittäin laaja golfista melontaan ja sauvakävelystä pakopeleihin. Vierumäki friends -appi antaa myös viitteitä tekemisen mahdollisuuksista.

Mikä Etätyöloma ja Businessresidenssi?

Etätyöloma.fi:n liikeidea on tarjota etätyölomailua inspiroivassa ja laadukkaassa ympäristossä businesskärjellä, verkostoitumista ja liikunta-aktiviteetteja unohtamatta. Myös terveellinen elämä iloineen on huomioitu viikko-ohjelmissa niin Suomessa kuin Portugalissakin.

Etätyöloma.fi-konsepti muodostuu kahdesta sesongista: kesästä ja talvikaudesta. Puoli vuotta etätyölomaillaan Suomessa ja talvikausi Portugalissa. Yhdistävänä tekijänä molemmissa maissa on golf ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Portugalin Cascais ja Heinolan Vierumäki ovat oivia laadukkaita paikkoja yhdistää business ja liikunta.

Suomessa tapahtuva etätyölomailu on Businessresidenssi.fi-brändin alla tapahtuvaa toimintaa.

Microyritysten 18-19.3.2022 kasvuseminaari avaa Vierumäellä etätyölomailun Businessresidenssi-toiminnan. Klikkaa tästä, niin pääset kutsuun ja ohjelmaan.

Lisätietoja:

Etätyöloma.fi

Satu Kulokorpi

040 060 8634

toimittaja Anne Lampinen, Omatoimittaja.fi

040 595 0405

anne@omatoimittaja.fi