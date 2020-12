Uusi Fimlab Aleksanteri avautuu Lahden keskustassa tammikuussa

Fimlabin uusi näytteenottokeskus Fimlab Aleksanteri avaa ovensa Aleksanterinkadulla maanantaina 4. tammikuuta 2021. Tämän myötä Fimlabin toiminta Launeella sekä Ahtialassa päättyy ja Lahden kaupunginsairaalan toimipiste palvelee jatkossa vain päivystyksen asiakkaita.

Fimlab Aleksanterista on tulossa esteettömän kulun ja toimivan palvelun näytteenottokeskus. Uusi laboratorio sijaitsee katutasossa hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella.

– Saamme käyttöömme laboratoriotoimintaan suunnitellut, modernit tilat, joissa pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Fimlabin palvelukonseptin mukaisesti tilojen selkeyteen, viihtyvyyteen ja toimivuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille mahdollisimman hyvä palvelukokemus, kertoo Fimlabin Päijät-Hämeen aluejohtaja Sari Paukku-Sani.

Fimlabin toiminta päättyy Launeella joulukuun puolessa välissä ja kaupunginsairaalalla nykylaajuudessaan torstaina 31.12.2020. Harjun terveyden päivystystoimintaa kaupunginsairaalalla palveleva näytteenotto jatkuu ennallaan. Näytteenottotoiminta Ahtialan toimipisteessä päättyi Fimlabin osalta jo aiemmin keväällä. Sulkeutuvista toimipisteistä tuttu ja ystävällinen henkilökunta jatkaa uudessa Aleksanterinkadun näytteenottokeskuksessa.

Asiakaslähtöistä palvelua

Fimlab Aleksanterin myötä näytteenottoon pääsee entistä joustavammin, kun palveluaika laajenee. Laboratorio palvelee maanantaista torstaihin kello 7–18 ja perjantaisin kello 7–16. Toimipiste on kooltaan noin 450 neliötä. Asiakkaita palvellaan 11:ssä näytteenottohuoneessa ja viidellä Nopsa-pikapalvelupisteellä.

– Aleksanterinkadun toimipisteellä asiakkaita palvellaan sekä ajanvarauksella että vuoronumerolla ja lisäksi myös uusissa Nopsa-pikapalvelupisteissä, Paukku-Sani toteaa.

Voimassa olevalla lähetteellä Nopsa-pikapalvelupisteellä voi asioida sujuvasti ilman ajanvarausta. Tunnistautumista varten asiakkaalla on oltava mukanaan esimerkiksi Kela- tai ajokortti. Nopsa-palvelupisteet on tarkoitettu ainoastaan verinäytteiden ottoon. Ajanvaraus vaaditaan edelleen silloin, kun lähetteeseen kuuluu muitakin tutkimuksia kuin verinäyte tai jos on jättämässä kotona otettuja näytteitä.

Fimlab Aleksanterissa ajanvarausajalle ja vuoronumerojonoon ilmoittaudutaan itseilmoittautumisautomaatilla joko viivakoodillisella henkilökortilla, henkilötunnuksella tai ajanvarauksen yhteydessä saadulla varausavaimella. Nopsa-palvelua käyttävien asiakkaiden ei tarvitse ilmoittautua.

Fimlab Aleksanteri palvelee asiakkaita 4.1.2021 alkaen ma–to klo 7–18 ja pe klo 7–16 osoitteessa Aleksanterinkatu 24 A.