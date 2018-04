Uusi globaali raportti: Taistelu osaajista tekee vuodesta 2018 työntekijän vuoden

Yritysjohdon kannattaa tänä vuonna varautua taisteluun lahjakkaista työntekijöistä, väittää viestintätoimistojen kansainvälisen Worldcom Public Relations Groupin, tuore selvitys. The Worldcom Confidence Indexiksi – Worldcomin luottamusindeksiksi – nimetyn raportin mukaan taistelu kyvykkyyksistä ja huoli uusien uhkien torjumisesta tekee tästä vuodesta todellisen työntekijän vuoden.

Riippumattomilla tutkimuslaitoksilla teetetty raportti kartoittaa yritys- ja markkinointijohdon ajankohtaisia huolenaiheita kahdeksassa maassa eri puolilla maailmaa. Luottamusindeksin mukaan yritysjohtoa haastavat nyt eniten lainsäädännön ja hallinnon muutokset, pula osaajista sekä kyberrikollisuus. Johtajat keskittyvät nyt erityisesti houkuttelemaan, pitämään ja energisoimaan hyvää henkilöstöä. Jopa 43 % heistä aikoo kiinnittää enemmän huomiota henkilöstöön kuin muihin yleisöihin.

Huolimatta matalista luottamuslukemista ihmisten energisoimisen ja sitouttamisen osa-alueella yritysjohtajat uskovat voivansa täyttää asiakkaansa toiveet. Moni johtaja näkee asiakastyytyväisyyden vahvuutenaan ja uskovat siksi oman organisaationsa menestykseen.

Henkilöstö avainasemassa uusien uhkien torjumisessa

Henkilöstö on avainasemassa yritysten vastatessa hallinnon ja lainsäädännön uusiin vaatimuksiin ja suojautuessa tietoturvauhkilta. Raportin mukaan yritysjohto ymmärtää hyvin osaavan henkilöstön merkityksen yrityksen menestymiselle. Parhaiden osaajien houkuttelu nähdään yleisesti tärkeimpänä menestystekijänä 2018, jopa aavistuksen tärkeämpänä kuin maailmantalouden hyvä vire. Toimialoja ja markkinoita mullistavaa uudenlaista kilpailua – disruptiota – ei enää nähdä yhtä suurena uhkana kuin vuotta aiemmin.

Worldcomin hallituksen puheenjohtaja Patrik Schober sanoo raportin osoittavan, että henkilöstön osaamisella on ratkaiseva rooli myös tietoturvauhkiin ja tietoturva-asetuksen haasteisiin vastaamisessa.

”GDPR on hyvä esimerkki lainsäädännön muutoksesta, joka vaatii työntekijöitä muuttamaan toimintatapojaan. Seuraamukset asetuksen noudattamatta jättämisestä uhkaavat jopa yrityksen olemassaoloa”, Schober huomauttaa.

Worldcomin toimitusjohtaja Todd Lynch puolestaan kiinnittää huomiota raportin esiin nostamiin ristiriitaisuuksiin.

”Yritysjohtajat ovat luottavaisia asiakkaidensa tyytyväisyyteen, mutta miten henkilöstöpulan kanssa kamppaileva organisaatio voi tuottaa hyvää asiakaskokemusta? Kansainvälisten yritysten henkilöstöpuolelta löytyneet haasteet ovat syy siihen, että uskomme tästä muodostuvan työntekijän vuoden”, Lynch toteaa.

Raportti on nähtävissä kokonaisuudessaan osoitteessa (englanniksi) https://worldcomgroup.com/confidence-index

Pääkohtia vuoden 2018 Confidence Index -aineistossa

Kyberrikollisuus: Yritysjohto on vähiten luottavaista organisaationsa kykyyn suojautua tietoturvauhkilta ja kyberrikollisuudelta. Amerikkalaisyritykset pitävät kyberuhkia suurimpina uhkinaan puolta useammin kuin muilla alueilla toimivat yritykset.

Yritysjohto on vähiten luottavaista organisaationsa kykyyn suojautua tietoturvauhkilta ja kyberrikollisuudelta. Amerikkalaisyritykset pitävät kyberuhkia suurimpina uhkinaan puolta useammin kuin muilla alueilla toimivat yritykset. Luottamus tulevaan: Amerikkalaisyritykset ovat luottamusindeksillään 34,9/100 keskimäärin yhdeksän pistettä muita luottavaisempia ja peräti kolme kertaa luottavaisempia kuin yritykset Japanissa (11,7).

Amerikkalaisyritykset ovat luottamusindeksillään 34,9/100 keskimäärin yhdeksän pistettä muita luottavaisempia ja peräti kolme kertaa luottavaisempia kuin yritykset Japanissa (11,7). Epävarmuutta Aasiassa: Aasiassa päämajaansa pitävät yritykset pitävät perää luottamusindeksillään 19,1

Aasiassa päämajaansa pitävät yritykset pitävät perää luottamusindeksillään 19,1 Sukupolvien välinen kuilu: Luottamus kykyyn houkutella ja pitää osaajia heikkenee merkittävästi vastaajan iän kasvaessa.

Luottamus kykyyn houkutella ja pitää osaajia heikkenee merkittävästi vastaajan iän kasvaessa. Brändin voima: Verrattuna suuryrityksiin, 71% pienemmistä yrityksistä uskoo, että osaajia puhuttelevan työnantajakuvansa laatu vaikuttaa eniten omaan menestykseensä 2018

Verrattuna suuryrityksiin, 71% pienemmistä yrityksistä uskoo, että osaajia puhuttelevan työnantajakuvansa laatu vaikuttaa eniten omaan menestykseensä 2018 Tuntematon tulevaisuus : Lähes yksi tusinasta yritysjohtajasta pitää maailmanlaajuista epävakautta ja sodanuhkaa suurimpana uhkana suunnitelmiensa toteutumiselle.

: Lähes yksi tusinasta yritysjohtajasta pitää maailmanlaajuista epävakautta ja sodanuhkaa suurimpana uhkana suunnitelmiensa toteutumiselle. Politiikan myönteisyys: Yli kaksinkertainen määrä amerikkalaisyrityksistä (28%) verrattuna Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan eli EMEA-alueen yrityksiin (13%) uskoo poliittisten johtajien viestinnän vaikuttavan myönteisesti optimismiinsa kasvuedellytystensä suhteen.

Raportin on toteuttanut kaksi riippumatonta tutkimusyhtiötä, Research Now ja 3Gem verkkokyselyillä kuudessa G7-ryhmän maassa (Ranska, Saksa, Germany, Italia, Japani, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) sekä Kiinassa. Vastauksia saatiin 585, joista 167 Amerikan mantereelta, 106 Aasiasta ja 312 EMEA-alueelta.

Raporttiin liittyy myös joukko toimenpidesuosituksia sekä ihmisiin että tietoturvaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi (infograafi liitteenä). Ne koskevat muun muassa työnantajakuvan kirkastamista selkeältä arvopohjalta kehittämällä esimiestyötä sekä osallistamalla henkilöstöä ja antamalla ihjmisille tietoa ja valmiuksia toimia oikein tietoturvan varmistamiseksi ja vaikuttamispyrkimysten tunnistamiseksi.

