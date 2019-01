Uusi GLP-1-analogi Ozempic® (semaglutidi)

Semaglutidia sisältävä Ozempic®-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoidossa2.

Kerran viikossa annosteltavaa Ozempic® -valmistetta voidaan käyttää monoterapiana, kun metformiinin käyttöä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena tai muiden diabeteksen hoitoon käytettävien lääkevalmisteiden lisänä.

Ozempic®-valmisteella on toteutettu laaja faasin 3 tutkimusohjelma, joka sisälsi seitsemän satunnaistettua tutkimusta joihin osallistui 8416 tyypin 2 diabetespotilasta1,3-9. Tutkimuksissa Ozempic®-valmisteen osoitettiin laskevan veren glukoositasoa ja painoa merkitsevästi. Valmistetta verrattiin lumelääkkeeseen, sitagliptiiniin, eksenatidiin, dulaglutidiin ja glargininsuliiniin.

Ozempic® -valmisteen sydän- ja verisuoniturvallisuutta tutkittiin 2 vuotta kestäneessä tutkimuksessa korkean riskin potilailla8. Tutkimuksessa Ozempic®-valmiste tai lumelääke lisättiin tavanomaiseen hyvän hoitokäytännön mukaiseen lääkehoitoon. Ozempic® vähensi lumelääkkeeseen verrattuna merkitsevästi (26 %) riskiä saada vakava sydän- ja verisuonipäätetapahtuma (sydän- ja verisuoniperäinen kuolema, sydäninfarkti tai aivohalvaus (riskisuhde 0.74, 95% luottamusväli: 0.58-0.95, p=0.02). Lisäksi Ozempic®-valmisteen osoitettiin vähentävän diabeettisen munuaissairauden riskiä 36% lumelääkkeeseen verrattuna (riskisuhde 0.36, 95% luottamusväli: 0.46-0.88, p=0.005).

Lähteet:

