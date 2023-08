Uusi hallitus tunnistaa tuomioistuinlaitoksen tarpeet

Tuomioistuinviraston esitys ensi vuodelle oli 18 miljoonaa euroa suurempi kuin nyt ehdotuksessa esitetty rahoitus.

”Käytännössä tuomioistuinten jutturuuhkien purkamiseen tarkoitettu rahoitus on jäänyt valtiovarainministeriön ehdotuksessa huomioimatta”, ylijohtaja Riku Jaakkola toteaa.

”On tietysti myönteinen uutinen, että saamme lisärahoitusta ylipäätään, mutta jäämme edelleen jälkeen tarpeelliseksi arvioimastamme pysyvästä rahoituksesta”, Jaakkola jatkaa.

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstötarvelaskelmiin perustuva arvio pysyvästä lisärahoituksen tarpeesta on 30 miljoonaa vuosittain. Tämän lisäksi on esitetty rahoitusta ruuhkien purkamiseksi kahdeksan miljoonaa euroa. Lisärahoituksella on mahdollista palkata lisää työvoimaa, mikä vähentää henkilöstön työkuormaa ja auttaa tavoitteessa lyhentää käsittelyaikoja.