Uusi hyötypelisovellus helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä

Workeen-pelisovellus julki maailman pakolaispäivänä 20.6.2020

Lauantaina 20.6.2020 vietettävän maailman pakolaispäivän kunniaksi julkaistaan uusi sovellus WORKEEN antamaan maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille ja pakolaisille jalansijaa työmarkkinoilla.

WORKEEN on hyötypelisovellus, joka tarjoaa käytännön oppeja ja pehmeiden työelämätaitojen harjaannuttamistilaisuuksia työmarkkinoille ensimmäistä kertaa astuvalle. Se on yksi ensimmäisistä vuorovaikutuksellista harjoitusta tarjoavista sovelluksista, jotka auttavat hiljattain maahan muuttaneita työnhakijoita ja työmarkkinoille tulokkaina astuvia EU-kansalaisia löytämään tehokkaasti paikkansa työelämässä.

Sovellus opastaa työnhakijoita työnhaun ja työpaikkaan sopeutumisen vaiheiden läpi. Se tarjoaa kattavaa tietoa uuteen tai tuntemattomaan työympäristöön ja sosiaalisiin piireihin sopeutumisesta sekä interaktiivisia pelitilanteita auttaakseen käyttäjiä kehittämään menestykseen tarvittavat pehmeät taidot.

Vaihe 1: Mitä sinun tulee tietää ja tehdä saadaksesi työtarjouksen

WORKEENin ensimmäinen vaihe opastaa maahanmuuttajaa, turvapaikanhakijaa tai pakolaista jokaisen työtarjouksen saannin kannalta olennaisen vaiheen läpi. Sovelluksesta löytyy tarkastuslista, joka auttaa käyttäjää tunnistamaan asiakirjat, joita hän tarvitsee työnhaussaan, kuten henkilöllisyystodistuksen, kielitaitoon liittyvät todistukset, todistukset aiemmasta työkokemuksesta tai koulutuksesta sekä työluvat. Sen jälkeen käyttäjää ohjeistetaan, kuinka omia taitoja ja omaa aiempaa työkokemusta esitellään luomalla uuteen työhön ja sosiaalisen ympäristöön liittyvä nettiprofiili. WORKEEN johtaa käyttäjät viimeisen työnhaun vaiheen lävitse antamalla tietoa siitä, kuinka ottaa yhteyttä työvoimatoimistoon, kuinka kirjoittaa saatekirje ja CV sekä kuinka työhaastatteluun valmistaudutaan.

Vaihe 2: Kuinka menestyt uudessa toimenkuvassasi

Kun ensimmäinen vaihe on onnistuneesti suoritettu, työnhakija voi tutustua WORKEENin interaktiivisiin toimintoihin, jotka auttavat uuteen työpaikkaan sopeutumisessa. Toinen vaihe on suunniteltu avustamaan uusia työntekijöitä heidän uuteen kotimaahansa tai uuteen työhönsä tutustumisessa, jotta vältyttäisiin mahdollisilta epämiellyttäviltä jännitteiltä. Vaihe myös auttaa heitä tiedostamaan omat oikeutensa ja kehittää heidän valmiuksiaan tuoda ilmi mahdolliset hyväksikäyttö- ja väärinkäytöstapaukset.

WORKEENin kaltaiset hyötypelit opettavat osallistujia esimerkiksi työpaikkaetikettiin, sukupuoleen, arkisiin tapoihin, kommunikaatioon, pukukoodiin sekä työnormeihin ja säädöksiin liittyvissä ongelmakohdissa. WORKEEN luo mallitilanteita auttaakseen käyttäjiänsä toimimaan haastavissa tilanteissa, olipa kyse sitten päivittäisissä kohtaamisissa tapahtuneista väärinymmärryksistä työkavereiden tai esimiesten kanssa, työpaikkakiusaamisesta tai käyttäjän oikeuksiin liittyvistä rikkeistä.

WORKEEN-sovellus on saatavilla Android-laitteille Google Play -sovelluskaupasta veloituksetta. Sovellusta voidaan käyttää niin yksilöllisissä kuin kollektiivisissakin työvoimatoimistojen, maahanmuuttojärjestöjen ja muiden sidosryhmien harjoitustilaisuuksissa. Sovellus on vapaasti maahanmuuttajien, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden tai kenen tahansa ladattavissa, joka haluaa kehittää omia pehmeitä taitojaan saadakseen työpaikan. Sovellus on saatavilla englannin, arabian ja persian kielillä sekä kuudella muulla Euroopan kielellä (tšekki, tanska, suomi, ranska, kreikka ja italia).

Sovellus on seitsemästä Euroopan maasta ja Kanadasta kootun, politiikan tutkijoista, sosiologeista, ekonomisteista ja ohjelmistoinsinööreistä koostuvan ryhmän luoma. Sovellus pohjautuu Horisontti 2020 -hankkeen SIRIUS-tutkimusprojektin (Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets; suom. Maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden taidot ja integraatio eurooppalaisilla työmarkkinoilla) tuloksiin.

Lisätietoja:

Quivine Ndomo, quivine.a.ndomo@jyu.fi