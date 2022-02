Uusi hyvänmielen dekkarisarja alkaa – Bestseller-kirjailija Eppu Nuotio tuo lukijoiden iloksi rikoksia ratkovan puusepän Raakel Oksan

Puuseppä Raakel Oksa on kiinnostava uusi tuttavuus kaikille suositun Ellen Lähde -sarjan lukijoille. Intohimoisen käsityöläisen remppakohteena on tällä kertaa vanha kerrostalohuoneisto Oksasenkadulla Helsingissä. Raakelin ja hänen luottoremontoijansa Dannen purkaessa väliseinää rakenteista löytyy peltilaatikko, johon on säilötty katkaistu letti, leinikkimekko ja pala hartsia. Merkillinen löytö ei jätä Raakelia rauhaan.

Kesällä 1960 lahjakas viulistityttö matkustaa Kainuusta Helsinkiin Sibelius-Akatemian kesäkurssille. Hilkka asettuu vanhapiikatätinsä asuntoon. Unelmien kesän ylle laskeutuu kuitenkin synkkiä varjoja, kun Hilkka ei enää tunne oloaan turvalliseksi.

Eppu Nuotio kertoo, että Raakel Oksan esikuvana on suomalainen Berliinissä työskentelevä puuseppä. ”Tutustuttuani Tina Lotilaan tajusin, että puuseppähän pääsee työssään minne tahansa, ihmisten koteihin ja työpaikoille – eikä vain piipahtamaan vaan olemaan, sillä puusepän työ vaatii aikaa. Täydellinen päähenkilö pitkää sarjaa ajatellen!” hän toteaa.

Eppu Nuotio (s. 1962 Iisalmessa) on monipuolinen kirjailija, jonka tuotanto sisältää romaaneja, lastenkirjoja, kuunnelmia, näytelmiä ja tv-elokuvien käsikirjoituksia. Hänen suositun Ellen Lähteen tutkimuksia -sarjansa käännösoikeudet on juuri myyty ruotsiksi, tanskaksi ja islanniksi. Berliini-vuosien jälkeen kirjailija on palannut Suomeen ja asuu miehensä ja koiransa kanssa.

Eppu Nuotio: Leinikkimekko ilmestyy13.2.2022

233 sivua

äänikirja ilmestyy 4.4.2022, lukija Hannamaija Nikander