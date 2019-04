Uusi intiimipesuneste on ihanteellinen herkälle ihoalueelle

Yliopiston Apteekin oman tuotesarjan YA Intiimipesuneste on mieto ja hellävarainen. Se sisältää hoitavaa karpalonsiemenöljyä ja tasapainottavaa maitohappoa. Pesunesteen pH-arvo 3,8 on sama kuin intiimialueen oma happamuustaso.

Naisen terve intiimialue on luonnostaan hapan, mikä johtuu maitohappobakteereista. Päivittäiseen intiimipesuun ei sovi mikä tahansa saippua tai pesuneste, sillä ne ovat usein emäksisiä. Intiimialueelle tarkoitettujen hygieniatuotteiden happamuus vastaa intiimialueen omaa pH-arvoa. Intiimipesun kulmakivi on hellävaraisuus, eli hankaamista ja liian kuumaa vettä kannattaa välttää.



– YA Intiimipesuneste säilyttää limakalvojen kosteuden sekä ylläpitää maitohappobakteerikantaa. Tuote täydentää intiimituotekategoriaamme, jossa on entuudestaan niin ikään karpaloa ja maitohappobakteereja sisältävät YA Karpalokapselit. Intiimialue tarvitsee omat hoitotuotteensa siinä missä muutkin kehon osat, tuotepäällikkö Hanna Nikula sanoo.



Hajusteeton ja hellävarainen YA Intiimipesuneste on kehitetty ja valmistettu Suomessa. Tuote on vegaaninen. Saatavilla viikosta 15 alkaen Yliopiston Apteekeista ja verkosta ya.fi

YA Intiimipesuneste

Hinta 6,90 |300 ml | pH 3,8