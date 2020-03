Uusi itsepalvelukanava antaa lisää joustavuutta laskujen hoitamiseen

Luotonhallinnan palveluyritys Lowell on lanseerannut uuden, kuluttajille suunnatun Oma Lowell Laskutus -itsepalvelukanavan. Palvelu laajentaa kuluttajien mahdollisuuksia hoitaa entistä joustavammin laskujen maksamiseen liittyviä asioita ja sujuvoittaa näin kuluttajien arkea.

Lowellin tammikuussa avaama palvelu täydentää jo pitkään käytössä ollutta Oma Lowell Perintä -palvelua, jossa kuluttajat ovat voineet hoitaa maksumuistutuksiin ja perintään liittyviä asioita. Nyt kuluttajilla on mahdollisuus asioida itsenäisesti myös laskutukseen liittyvissä asioissa.

– Haluamme tarjota kuluttajille mahdollisuuden hoitaa laskuihin liittyvät asiat mahdollisimman helposti ja kattavasti. Asiakaslähtöiset itsepalvelukanavat helpottavat kuluttajan arkea. Digitaalisten itsepalvelukanavien hyödyt korostuvat erityisesti näin poikkeustilanteissa, kertoo Lowellin kehitysasiantuntija Karoliina Toivanen.

Palvelu on uusi markkinoilla, ja sen myötä kuluttaja saa läpinäkyvyyden koko laskun elinkaarelle. Itsepalvelukanavan kautta kuluttaja voi tarkastella laskun tietoja ja muun muassa siirtää laskun eräpäivää. Lisäksi palvelussa on chat, jossa Lowellin ammattitaitoiset asiakasneuvojat auttavat laskuun liittyvissä asioissa.

Oma Lowell toimii vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Uusi itsepalvelukanava on otettu hyvin vastaan, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana sillä on tuhansia käyttäjiä. Palvelu on käytössä Lowellin sopimusasiakkaille. Loppuasiakkaille palvelu on maksuton.

– Palvelua kehitetään jatkuvasti. Uusien ominaisuuksien lisäksi keräämme jatkuvasti käyttäjäpalautetta, varmistaaksemme sen, että palvelu täyttää asiakkaiden odotukset ja on helppokäyttöinen, Toivanen lisää.