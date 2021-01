Uusi ja maksuton Liikuntaluuri tarjoaa henkilökohtaista ohjausta Helsingin liikuntamahdollisuuksien pariin

Helsingin kaupunginkirjasto julkistaa kirjoituskilpailun 14.12.2020 08:00:00 EET | Tiedote

Helsingin kaupunginkirjasto julkistaa kirjoituskilpailun, jonka teemana on toivo. Toivo suuntautuu aina tulevaisuuteen. Kirjoittaminen on yhteyden luomista. Tarkoitus on tuoda kirjoittamalla toivoa poikkeusaikojen näköalattomuuteen ja eristyneisyyteen.