Uusi jäsen KOVAlle

Kärsämäen Asunnot Oy on vuonna 2003 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kärsämäen kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Se omistaa tällä hetkellä lähes 200 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 9,73 euroa neliöltä kuukaudessa.

KOVAn jäsenenä on nyt 120 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä noin 320 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- Pidän tärkeänä, että KOVAn jäsenmäärä kasvaa edelleen. Alkava hallituskausi haastaa yleishyödyllisten asuntotoimijoiden toimintaedellytyksiä, joten on tärkeää, että saamme edelleen lisää kattavuutta jäsenkenttäämme. Siten edustamme entistäkin laajemmin yleishyödyllisiä ja omakustannusperiaatteella toimivia vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöitä ja se auttaa KOVAa vahvistamaan asemaansa yleishyödyllisten asuntotoimijoiden toimialajärjestönä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kertoo.