Uusi julkaisualusta markkinoille

Viestintätoimisto Pensa tuo markkinoille AD Ilkka Kumpusen kehittämän sähköisen julkaisualusta Wirtun, joka on täysin uudenlainen PDF-teknologiaan perustuva vuorovaikutteinen tapa julkaista esitteitä, lehtiä, uutiskirjeitä, vuosi- tai toimintakertomuksia, kutsuja, presentaatioita, käsikirjoja, kirjoja, oppaita tai vaikkapa kyselylomakkeita. Wirtu on itsenäinen julkaisutekniikka, joka tukee kaikkea viestintää verkossa.

”Olennaista on, että kyse ei ole painotuotteen sähköisestä näköiskopiosta, joita verkkojulkaisut yleensä ovat, vaan selkeästä ja helppolukuisesta, kohderyhmille lähetettävästä verkossa toimivasta interaktiivisesta julkaisusta”, Kumpunen sanoo.

”Kun internet-sivuja on maailmassa noin 1,3 miljardia, viestin perillemeno verkossa on haaste. Paraskaan nettisivu ei mene asiakkaan luo, mutta Wirtulla tehty julkaisu menee. Wirtu tukee sähköisen viestinnän strategioita ja sillä voit hankkia sivuillesi lisää kävijöitä, verkkokauppaasi lisää asiakkaita ja ylipäätään lisätä tunnettuuttasi. Wirtu on erinomainen ympäristö viestiä brändistä, ja se on mahdollisimman helppokäyttöinen.”

”PDF-teknologiassa yhdistyvät monipuolinen interaktiivisuus ja tekninen luotettavuus, käytön helppous ja varmuus. Wirtu tehdään tunnetuilla ja luotettaviksi havaituilla ohjelmilla. Siksi se on turvallinen osa yrityksen tai yhteisön viestintää”, Kumpunen kuvaa. ”Sovellettavuus erilaisiin yritysilmeisiin on otettu huomioon Wirtun suunnittelussa alusta lähtien. Sillä voidaan helposti toteuttaa sovittuja muotoiluohjeita, joita moderni Design management edellyttää.”

Wirtun ykkösvahvuus tekijän ja lukijan kannalta on äärimmäisen yksinkertainen: Wirtulla tehty sivu näkyy ruudulla kokonaisena, mikä helpottaa suunnittelua, rakenteen jäsentelyä ja katseen ohjaamista. Julkaisun visuaalinen ilme voidaan rakentaa luottaen siihen, että jokainen näkee sen juuri sellaisena kuin on se on suunniteltukin.

Wirtua voi lukea kaikilla alustoilla, jotka tukevat PDF-formaattia. Suosittelemme Adobe Reader -ohjelmaa, koska se osaa hyödyntää PDF:n multimediaominaisuuksia. Wirtu tuotetaan suurimmaksi osaksi Adoben julkaisemisen ohjelmistokokonaisuudella, minkä vuoksi sen yhteensopivuus viestinnän käytäntöjen kanssa on erittäin hyvä.