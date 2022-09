Uusi kansainvälinen hotelli arvopaikalle Helsingin keskustaan – Suomen ensimmäinen Radisson RED aukeaa kesällä 2023

Radisson RED on kansainvälisen Radisson Hotel Groupin uusi hotellityyppi, jonka rento palvelu ja urbaani tyyli puhuttelevat kansainvälistä, trenditietoista ja korkeaa laatua arvostavaa asiakaskuntaa. Eri puolilla maailmaa on jo 15 RED-hotellia, ja rakenteilla on kymmeniä. Radisson RED Helsingin toiminnasta vastaa S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotel.

Näyttävä uudisrakennus rakentuu keskeiselle paikalle Helsinkiin Kaisaniemen puiston reunalle. Hotellista avautuu vehreitä näkymiä suosittuun puistoon, jota uudistetaan mittavasti lähivuosina. Hotelliin tulee 196 hotellihuonetta.

RED-hotellin yleiset tilat ja deli-tyyppinen ravintola suunnitellaan kaupunkilaisten sosiaalisiksi kohtaamispaikoiksi, joissa hauskanpito ja työnteko onnistuvat saumattomasti. Sisustuksessa satsataan rohkeaan designiin, ja ravintolaan tulee myös puistoon aukeava kesäterassi.

Helsinki kansainvälisessä nosteessa

Helsinki on yksi Pohjoismaiden kiinnostavimmista matkailukohteista kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. Helsingin tavoitteena on saada kaupunkiin lisää ulkomaisille matkailijoille tuttuja hotellibrändejä.

– Kansainväliset vieraat etsivät korkeatasoisia hotelleja kiinnostavista paikoista. Tunnetuilla brändeillä on kyky houkutella vieraita uusiin kohteisiin kuten Helsinkiin. Tulevan hotellin vierailla on myös mahdollisuus nauttia Kaisaniemen puistosta, josta kehitetään viihtyisä ja tapahtumarikas kaupunkipuisto, kertoo Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Helsingin matkailu on elpymässä hyvää vauhtia koronapandemian aiheuttamista kolhuista. S-ryhmän pääkaupunkiseudun hotellien myynti on jo palautunut vuoden 2019 tasolle. Vaikka kansainvälinen matkailu ei ole vielä entisellään, niin S-ryhmässä katsotaan jo pidemmälle tulevaisuuteen.

– Radisson RED on merkittävä lisä S-ryhmän hotellivalikoimaan. Kaisaniemen puisto ydinkeskustassa on ainutlaatuinen paikka hotellille. Vastaavaa ei Helsingissä vielä ole, ja RED tulee varmasti tekemään vaikutuksen niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin vieraisiin, Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Jari Annala kertoo.

S-ryhmän viimeisimmät mittavat investoinnit pääkaupunkiseudun matkailuun ovat kuluvana vuonna kokonaan uudistettuina avatut hotellit Solo Sokos Hotel Helsinki ja ikoninen Solo Sokos Hotel Torni sekä täysin uudenlainen hotellikonsepti Heymo 1 Espoon Keilaniemessä.

Radisson RED Helsinki: