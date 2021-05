Uusi kauneus – Suomalaista taidetta Tangen-kokoelmasta

Taina Kuuskorpi porautuu kirjassaan ihmisen pahuuden ytimeen 23.3.2021 09:35:24 EET | Tiedote

Jo pitkään on tiedetty, että pahimpien väkivaltarikollisten persoonallisuus on vakavasti häiriintynyt. Psykologian tohtorin ja tietokirjailijan Taina Kuuskorven teos PAHAT MIELESSÄ – TIETEEN NÄKÖKULMIA PAHUUTEEN käy läpi persoonallisuuden vakavimmat häiriöt ja tunne-elämän vauriot. Narsistien kostorikokset, psykopaattien sarjamurhat, antisosiaalisten raivokohtaukset ja machiavellistien petokset on mahdollista selittää nykytietämyksen mukaan yhä tarkemmin.