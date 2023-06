Uusi kauppakeskus Kivis avautuu Vantaalle 5.10.2023

eQ Liikekiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka omistaa liike- ja toimistokäyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. eQ on aktiivinen ja vastuullinen toimija, jonka toiminnan ydin on tarjota asiakkaille aina toimivia, terveellisiä ja turvallisia toimitiloja.

https://www.eq.fi/

Realidea Oy on vuonna 2018 perustettu riippumaton suomalainen kiinteistöalan asiantuntijayritys. Tarjoamme laaja-alaisesti kiinteistö-, hanke- ja konseptikehityspalveluita sekä vuokraustoiminnan ja kauppakeskusjohtamisen ratkaisuja. Palvelemme kotimaisia ja ulkomaisia kiinteistöjen omistajia, sijoittajia ja käyttäjiä sekä kuntia kautta Suomen. Vuonna 2022 vuokrasimme yhteensä yli 33 000 neliömetriä liiketilaa. Olemme Suomen suurimpia kauppakeskusmanagereita.

https://www.realidea.fi

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti kiinteistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kaupankäynnin palveluita niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Yhtiö on perustettu vuonna 1994 ja on yksityisten osakkaiden omistama. Konserni toimii seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa, ja sillä on noin 2 400 työntekijää, joista yli 650 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvellakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä sijoittajia.

http://www.newsec.fi