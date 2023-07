Uusi keskustelutapahtuma Helsinkiin: Talk Helsinki tuo yhteiskunnallisen vuoropuhelun kaikkien ulottuville

Maailmaa muutetaan keskustelu kerrallaan. Talk Helsinki on kohtaamisten juhla, joka tuo yhteen aikamme innovaatiot, pienet ja suuret oivallukset sekä näkemykselliset ajattelutavat. Tilaisuuden juontajina nähdään muun muassa kokeneet journalistit Nina Rahkola, Tapio Nurminen ja Piia Elonen.



Keskustelutapahtuma on paikka inspiroiville esityksille ja mieleenpainuville puheenvuoroille. Yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin pureudutaan paneelikeskusteluissa, joissa lavalle nousee yritysjohtajia, maan suurimpien medioiden päätoimittajia ja valtionjohtoa. Lisäksi keynote-puheenvuoroissa ravistellaan ajatuksia ja haastatteluissa pureudutaan aikamme suurimpiin kysymyksiin ajan kanssa.

Puheenaiheina ovat muun muassa ruoka - tuotetaanko tulevaisuuden kotiruoka laboratorioissa? Liikkuminen - miten ja millä liikumme, kun fossiilisten aikakausi päättyy? Milloin fossiilienergiasta ylipäätään voidaan rimpuilla irti, kun sen kulutus jatkaa kasvuaan? Metsän mahdollisuudet ja rakennetun ympäristön tulevaisuus ovat niin ikään keskustelunaiheita.



– Suomessa järjestetään vuosittain todella hienoja, kansainvälisestikin arvostettuja tapahtumia, joissa pääsee seuraamaan inspiroivia ja näkemyksellisiä puheenvuoroja, jotka ravistelevat omaa ajattelua. Usein osallistuminen edellyttää kuitenkin hintavan pääsylipun maksamista. Talk Helsinki kutsuu yleisön mukaan ilmaiseksi, sillä yhteiskunnallisen ja tulevaisuutta rakentavan keskustelun tulee olla kaikkien saavutettavissa, kertoo tapahtuman perustajiin kuuluva toimittaja Nina Rahkola.



Talk Helsinki tuo suuren yleisön ja yritykset yhteiseen arvokeskusteluun esitellen samalla innovaatioita, joilla luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Tapahtuma levittäytyy Tokoinrantaan Huvilateltan lisäksi ravintoloiden, kahviloiden ja yleisöä osallistavien esittelypisteiden voimin.

Talk Helsinki syntyi keskustelun tarpeesta

Hyvinvointi ja vauraus ovat määrittäneet 2000-luvun suomalaisuutta. Moderni yhteiskunta on kuitenkin rakennettu pitkälti fossiilisilla polttoaineilla ja talouskasvu on perustunut ylikulutukseen. Samalla kun elintaso kohosi, ilmaan nousi päästökuorma, joka uhkaa ihmishenkiä.



Keskustelukulttuuri yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden ympärillä on usein repivää, ei yhdistävää.



– Ihminen on kekseliäs ja ongelman kohdatessaan kyvykäs etsimään ratkaisuja. Moniin ongelmiin esimerkiksi päästöjen leikkaamiseksi tai luonnon säilyttämiseksi on löydetty ratkaisuja, mutta paljon on tietysti työtä vielä tehtävänä. Joskus ratkaisut ovat käsiemme ulottuvilla jo nyt, mutta emme ehkä tiedosta mahdollisuuksiamme vaikuttaa. Tämä koskee esimerkiksi kuluttamista. Se, että ajattelemme asioista monin eri tavoin on rikkaus ja hyvä lähtökohta keskustelulle, Nina Rahkola sanoo.



Talk Helsinki -keskustelukarnevaalin mahdollistavat säätiörahoituksen lisäksi muun muassa Helsingin Sanomat, Helsingin kaupunki, Helsingin tapahtumasäätiö, STK, United Bankers, Kesko, Valio, Sponda, Parmaco Healt, Betolar, Artsense ja Lataamo Group.



Talk Helsinki | Helsingin Tokoinranta

Keskiviikkona 16.8.2023 klo 11 alkaen

Tilaisuuteen on vapaa pääsy

Ohjelma täydentyy: lopullinen aikataulu ja puhujat julkaistaan elokuun alussa.

OHJELMA:

Klo 11:00

Tervetuloa Talk Helsinkiin!

Klo 11:05

Tapahtuman avajaissanat: Helsingin pormestari Juhana Vartiainen

Klo 11:15

Ilmasto kuumenee ja luonto katoaa. Mikä on tilanne juuri nyt?

Lavalla Markku Ollikainen, Ilmastopaneelin puheenjohtaja sekä Liisa Kulmala, Luontopaneelin 1. varapuheenjohtaja

Klo 11:30

PANEELI: Yrityksistäkö maailman pelastajia?

Klo 13:00

HAASTATTELU: Maapallon rajat tulivat vastaan.... WTF?!

Klo 13:30

PANEELI: Rakennettu tulevaisuus – Suomi vuonna 2050

Klo 14:15

PANEELI: Päätoimittajat penkissä

Klo 15:00

KEYNOTE: ST1:n perustaja Mika Anttonen

Klo 15:30

PANEELI: Tulevaisuuden liikenne

Klo 16:20

HISTORIIKKI: Epäuskoa, aktivismia ja takinkääntöjä...

Ilmastonmuutoksen historia on suurten tunteiden ja käänteiden historiaa.

Puhujana maailmapolitiikan professori Teivo Teivainen, Helsingin yliopisto.

Klo 16.40

KEYNOTE: Tiedemies Lauri Reuter: Arkiruoka 2050

Klo 17.00

PANEELI: Voiko syömällä muuttaa maailmaa?

Klo 17.50

HAASTATTELU: Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola

Klo 18.45

PANEELI: Metsän mahdollisuudet

Klo 20.00

TEATTERI: Artsense esittää: Ilmastoteatteri

Case P2X Products. Tavoitteena maailman suurin hiilikädenjälki!