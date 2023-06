Uusi kilpailu työpaikkojen ihmisläheisyydestä mullistamaan työelämän ihanteita

Työelämän haasteissa korostuu tänä päivänä ihmisten jaksaminen sekä työelämän että yhteiskunnan hektisyys. Ihmisten odotukset työtä ja työelämää kohtaan ovat murroksessa. Erityisesti uusien työntekijöiden odotuksiin vastaaminen takkuilee organisaatioissa: yhä useampi työntekijä uupuu tai vaihtaa työpaikkaansa.

Ihmisten jaksaminen ja työelämän onnistuminen on koko yhteiskunnan, mutta erityisesti johtajille suunnattu haaste. Havaittavien ongelmien sekä johtajien oman arvion perusteella johtaminen laahaa vielä useissa organisaatioissa edellisellä vuosikymmenellä.



Hälsa Oy:n teettämän Älykäs johtaminen -arvion perusteella johtajat arvioivat omaa johtamistaan kriittisimmin juuri ihmisläheisen johtamisen osa-alueita:

Luon uskottavan ja innostavan vision.

Käyn säännöllisesti laadukkaat tulos- ja kehityskeskustelut.

Lisään vastuunottoa johtamalla enemmän hyvillä kysymyksillä kuin ohjeita antaen.



Parhaiten itsearviossa nähtiin toteutuvan asiakeskeisemmät johtamisalueet:

Toimin sovittujen päätösten mukaisesti.

Tunnustan avoimesti muiden merkityksen omille onnistumisilleni.

Huomioin taloudelliset näkökulmat toiminnassamme.



"Ihmismieli tarvitsee oikeudenmukaisuutta ja selkeyttä. Asiakeskeisyyttäkin tarvitaan johtamisessa. Ihmisen kohtaava johtaminen on edelleen voimakas kehityskohta suomalaisessa johtamiskulttuurissa. Sillä voimme ratkaista merkittäviä yhteiskunnallisia kipukohtia, kuten mielen hyvinvoinnin haasteita. Laadukkaat ja säännölliset kahdenkeskiset keskustelut työntekijän kanssa voivat esimerkiksi laskea burnoutin riskiä yli 80%." Kommentoi asiaa Hälsa Oy:n valmentajalääkäri Lari Karjula.

Työelämässä hyvän maineen saa tänä päivänä hyvillä eduilla, mutta hyvät edut eivät poista ihmisten kokemia ongelmia. Piinaavat ihmissuhteet, epäselvät vastuut tai epäselvät tavoitteet eivät korjaannu parhaillakaan eduilla.

Ei ole ihme, että hoitoalalla kärsitään työntekijäpulasta, jos samaan aikaan hehkutetaan it-alan toimijoita, joilla siivojakin tulee kotiin työnantajan kustantamana.

HumanPower palkitsee ihmisläheisimmät organisaatiot ja johtajat

Uusi työelämän kilpailu HumanPower palkitsee tänä vuonna ensimmäisen kerran ihmisläheisimmät työyhteisöt ja johtajat. Ihmisläheinen työelämä nähdään ratkaisuna yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin.

”Ihmisläheinen johtaminen tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siihen liittyy ihmisten aito kuunteleminen, kohtaaminen ja arvostus. Siihen kuuluu hyvä työn johtaminen.” Kommentoi kilpailun palkitsemisraatiin kuuluva organisaatiopsykologi Nina Lyytinen.



Kilpailuun osallistuminen on organisaatioille täysin maksuton, ja kisassa halutaankin mahdollistaa pärjääminen kaikenlaisille organisaatioille.

”Perinteisesti työelämän kilpailuissa pärjäävät hyvin toimeentulevat organisaatiot. Tässä kilpailussa haluamme mahdollistaa positiivisen näkyvyyden myös niille hyville organisaatioille, joiden toimialalla ei ole rahaa, jolla voi mällätä.” Taustoittaa järjestäjäorganisaatiota edustava Lari Karjula.



Niin ikään kisan tuomaristoon kuuluva henkilöstöjohtaja Tomi Salo näkee ihmisläheisen ja inhimillisen välttämättömyytenä yhä epävarmemmassa ja muutoksia täynnä olevassa maailmassa. "Norsunluutornista johtamisen aikakausi on viimein päättymässä. Esimerkin voima on tärkeää, siksi on hienoa, että voimme nostaa näitä onnistumisia esiin."





HumanPower huipentuu Ihmisläheisen työelämän palkitsemisgaalaan 16.11.2023.

Kilpailussa on neljä kategoriaa:

Ihmisläheisin työyhteisö

Ihmisläheisin johtaja

Ihmisläheisin esihenkilö

Ihmisläheisin työelämäteko

Älykäs johtaminen™-arviossa 0=täysin eri mieltä, 100=täysin samaa mieltä.

Tuloksissa satunnaisotanta n=200 esihenkilöä.