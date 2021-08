Uusi kirja: Italialainen mafiaorganisaatio hallitsee Euroopan kokaiinikauppaa ikiaikaisten rituaalien siivittämänä

Jaa

Anton Montin kirja 'Ndranghetasta kertoo perinteitä ja rituaaleja kunniottavasta sukuyhteisöstä, joka johtaa miljardiluokan rikollisorganisaatiota. Parhaillaan järjestöä vastaan käydään Italiassa oikeutta ja syytettynä on yli 350 henkilöä.

'Ndrangheta on mafiajärjestö, jonka jäseniä velvoittaa monisatavuotiset perinteet ja moraalikäsitys. Tähän vahvaan moraalikäsitykseen tosin mahtuvat huumekaupan lisäksi kidnappaukset, murhat, sekä mafiasodat, joiden uhrimäärä lasketaan tuhansissa.



Miksei rikollisjärjestöstä, joka vastaa lähes yksin Euroopan kokaiinimarkkinoista, tiedetä juuri mitään? Miksi monet tavalliset Etelä-Italian asukkaat uskovat, että mafia pitää heistä paremmin huolta kuin kunta, poliisi tai Italian valtio? Miten 'Ndrangheta yhdistää tiukat säännöt, uskonnollisen kuvaston ja salaseuramaiset rituaalit väkivaltaiseksi rahantekokoneeksi?



Anton Montin Maailman vaarallisin rikollisjärjestö 'Ndrangheta on kattava tietokirja Calabrian seudun mafiasta, piskuisesta San Lucan kylästä maanalaisine bunkkereineen ja kunnian miehistä, jotka luottavat vain toisiinsa.

Anton Monti on suomalais-italialainen tietokirjailija, joka on syntynyt Helsingissä ja asunut Roomassa vuodesta 1969 vuoteen 1988. Hän on julkaissut useita tietokirjoja, joista viimeisin oli Minne menet, Italia? (2019).

Anton Monti: Maailman vaarallisin rikollisjärjestö 'Ndrangheta, 256 sivua.

Painettu kirja julkaistaan 15.9.

Äänikirja julkaistaan 1.10.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi