Uusi kirja Suomen sepistä, sepiköistä, rikkasepistä ja jalokuoriaisista

Naksuen hyppivät sepät, sepikät ja rikkasepät sekä kirkkaan metallinhohtoiset jalokuoriaiset ovat kiehtovia hyönteisiä.

Tässä kirjan uudistetussa toisessa painoksessa esitellään näiden neljän kovakuoriaisheimon koko Suomen lajisto, yhteensä 115 lajia. Kaikista lajeista on tunnistamista helpottava kuva, päivitetyt levinneisyyskartat sekä runsas päivitetty tietopaketti muun muassa elintavoista, lentoajasta, runsaudesta ja uhanalaisuudesta. Mukana on myös yksi Euroopan harvinaisimmista eläimistä, halavasepikkä, jonka esiintymän perusteella Suomessa on rauhoitettu metsää sekä sukupuuttoon kuolleeksi luultu komea ukkokauniainen, joka on nähty Suomessa vuosikymmenten jälkeen.



Osa kirjan lajeista on yleisiä metsien ja niittyjen asukkeja, joita kuka tahansa voi löytää ja kirjan avulla määrittää lajilleen. Osa lajeista taas on harvinaisia, uhanalaisiakin. Kirjan avulla voit sukeltaa näiden kauniiden hyönteisten ihmeelliseen maailmaan.

Kari Heliövaara, Ilpo Mannerkoski, Jyrki Muona, Juha Siitonen, ja Hans Silfverberg

Hyppivät ja hohtavat – Suomen sepät, sepikät, rikkasepät ja jalokuoriaiset

ISBN 978-952-338-092-9

Metsäkustannus

