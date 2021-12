Uusi kirja Taiteen jaloruusuja ja outoja kukkia esittelee Tikanojan taidekokoelmaa

Kokoelman teoksia on ollut yleisön nähtävillä siitä lähtien talossa, missä Frithjof Tikanoja (1877-1964) asui perheineen vuodesta 1918 lähtien.

Runsaat tuhat taideteosta käsittävässä lahjoituksessa oli edustettuna 70 taiteilijaa taiteen kaanonin tunnetuimmista nimistä taiteen valtavirran ulkopuolella toimineisiin tekijöihin. Kokoelman ytimen muodostivat ulkomaisen, lähinnä ranskalaisten taiteilijoiden teokset. Henri Matissen Asetelman ja Pablo Picasson Miehen pään Tikanoja osti vuonna 1921, mutta kokoelma karttui ulkomaisella taiteella vielä 1930-luvullakin unkarilaisen Eszter Mattionin ja hollantilaisen Jan van Herwijnenin maalauksilla.

Monitahoinen taidekokoelma

Tikanoja oli avioitunut vuonna 1918 Ruusa Myntin (1888-1930) kanssa, jonka veli, taidemaalari Eemu Myntti, sai Tikanojasta mesenaatin. Tikanojan taidekokoelman pohjalainen edustus on vankka: noin kolmannes kokoelman taiteilijoista oli syntynyt Pohjanmaalla tai työskenteli alueella, kun Tikanoja osti heiltä teoksia. Lisäksi kokoelmassa on teosesimerkkejä vanhemmasta suomalaisesta kuvataiteesta esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelalta, Victor Westerholmilta ja Maria Wiikiltä.

Taiteen jaloruusuja ja outoja kukkia -kirjan teosesimerkit välittävät taidekokoelman monitahoisuuden. Näyttävien öljyväriteosten ohella kokoelmaan kuuluu runsaasti paperipohjaisia teoksia, joita on ollut harvemmin esillä. Kokoelmassa on vain viisi veistosta, mutta on mielenkiintoista, kuinka Tikanojan ensimmäinen mittavampi taidehankinta oli veistos. Elias Ilkan Peikko ja Impi valmistui vuonna 1915 Tikanojan kesähuvilan puutarhaan.

Kokoelman muodostumiseen vaikuttivat paitsi keräilijän kiinnostuksen kohteet, myös Frithjof ja Ruusa Tikanojan perheen ympärille muodostunut ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden verkosto. Siihen kuuluneista henkilöistä mainittakoon arkkitehti ja kuvataiteilija Matti Visanti (ent. Björklund), jonka kanssa Tikanojalla oli myös kokoelman ulkopuolisia taidehankkeita.

Taiteen jaloruusuja ja outoja kukkia kirjan artikkeleista vastaavat FT Erkki Anttonen, FT, professori Tuija Hautala-Hirvioja, FM Helena Hätönen, FT Auli Jämsänen, FM Kati Lehtinen, FM Maaria Salo, AMK Sari Tuomio ja FT Irene Wai Lwin Moe.

Kirjan on toimittanut Vaasan kaupungin museoiden kokoelmapäällikkö Auli Jämsänen. Taiteen jaloruusuja ja outoja kukkia. Tikanojan taidekokoelma julkaistaan Vaasan kaupungin museoiden julkaisusarjassa, osana Tikanojan taidekodin 70-vuotisjuhlavuotta. Kirjan on kustantanut PARVS.