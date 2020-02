Uusi klassisen musiikin festivaali Wonderfeel Helsinki järjestetään Lapinlahdessa 21.–23.8.2020

Helsingin juhlaviikkojen järjestämässä ulkoilmatapahtumassa esiintyy yli 130 artistia viidellä lavalla. Kolmen päivän aikana kuullaan niin kamarimusiikin klassikoita kuin kiinnostavinta nykymusiikkia, koetaan yllättäviä kohtaamisia ja nautitaan luonnon rauhasta Lapinlahden puistoalueen vehreässä ympäristössä.

Wonderfeel Helsinki on uudenlainen klassisen musiikin tapahtuma, jossa yhdistyvät upea musiikki, rock- ja pop-festivaaleilta tuttu rento tunnelma, monipuolinen ruoka- ja juomatarjonta ja kiinnostava oheisohjelma. Wonderfeel-festivaalia on järjestetty vuodesta 2015 luonnon helmassa Amsterdamin liepeillä, missä tapahtuma on saavuttanut suursuosion. Helsingin juhlaviikoilla järjestettävä Wonderfeel Helsinki tuo ainutlaatuisen konseptin ensimmäistä kertaa Hollannin ulkopuolelle.

Festivaalin ohjelma rakentuu yhteistyössä kotimaisen klassisen musiikin vapaan kentän kanssa. Kuraattoreina toimivat huilisti-säveltäjä Heta Aho ja viulistit Eriikka Maalismaa, Minna Pensola ja Antti Tikkanen. Ohjelma ulottuu Schönbergistä Vivaldiin ja Bachista Saariahoon. Festivaaliviikonloppuna viidellä lavalla esiintyy yli 130 artistia ja kokoonpanoa Suomesta ja maailmalta ja musiikkia kuullaan yhteensä yli 43 tuntia. Klassisen musiikin ohjelmaa täydentävät vivahteet jazzista ja improvisoidusta musiikista.

“Runsaudensarvi. Tätä sanaa pääsee harvoin käyttämään! Wonderfeel Helsinki on festivaali, jonka jokaisen keikan haluaisin itse kuulla, ja uskon sen ohjelman aiheuttavan ihastusta ja hämmästystä kaupunkilaisissa. Ohjelmasuunnittelu on ollut suoranaista herkuttelua”, kertoo kuraattori Eriikka Maalismaa.

Konserteissa esiintyvät muiden muassa Anu Komsi, Castalian String Quartet, Tami Pohjola, Aki Rissanen Trio, Sergey Malov, Essi Höglund, Awake Percussion, Taavi Oramo, Elina Vähälä, Helsingin Kamarikuoro, Senja Rummukainen, defunensemble, Tytti Arola, Tölöläb & Elifantree, Jukka Perko sekä lastenorkesteri Flip Flop. Musiikin ohella tarjolla on puheohjelmaa, joogaa ja lastenohjelmaa.

Festivaalin koko ohjelma ja aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Wonderfeel Helsinki 21.–23.8.2020 Lapinlahdessa.



Kolmen päivän Early Bird -liput ovat myynnissä rajoitetun ajan Ticketmaster Suomen myyntikanavissa.



Liput käsittelykuluineen alk. 114 € (3 päivää Early Bird). Yhden päivän rannekkeet tulevat myyntiin myöhemmin.

http://helsinkifestival.fi/wonderfeel