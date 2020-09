Uusi koronatartunta Vaasan sairaanhoitopiirissä -tartunnan saanut eristyksessä ja altistunut karanteenissa

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi korontartunta sunnuntaina 6.9. Tartunnan saanut on eristyksessä ja altistunut henkilö karanteenissa.

- Tartunnan saanut on heti oireet saatuaan hakeutunut testattavaksi ja välttänyt sen jälkeen kontakteja muihin ihmisiin. Alistuneita on vain yksi ja myös hänet on tavoitettu. Koronapotilas on eristyksessä ja altistunut karanteenissa, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta.

Vaasan sairaanhoitopiirissä todetut koronavirustapaukset tällä hetkellä 79.

Otettujen näytteiden kokonaismäärä: 9345

Eilen otettujen näytteiden määrä: 35