Uusi kotimainen Minnea D-vitamiini apteekkeihin

Fysioline Oy on tamperelainen vuonna 1991 perustettu yksityisomisteinen hyvinvointialan edelläkävijäyritys, joka toimii monipuolisesti liikunnan, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin alueilla. Fysioline tarjoaa asiakkailleen kuntosali- ja kuntoutuksen väline- ja tarvikeratkaisuja maailman johtavimmilta toimittajilta. Yrityksen oma huolto-organisaatio varmistaa laitteiden toimivuuden ja käyttöturvallisuuden. Yhtiö valmistaa, myy ja markkinoi Medical Device -luokiteltuja tuotteita, myy ja markkinoi ravintolisiä sekä maahantuo ja markkinoi lääkevalmisteita. Fysioline Oy konsernin liikevaihto tilikaudella 2021 oli 25 M€ ja henkilöstö on noin 100. Toimintaa on Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa, Norjassa ja Saksassa, vientiä yrityksellä on yli 50 maahan.

www.fysioline.fi